[아시아경제 임춘한 기자] 코로나19 백신 접종이 진행되면서 현재까지 100건이 넘는 오접종 사례가 보고된 가운데 16일에도 경남 함양군에서 오접종 사례가 발생했다.

함양군보건소 등에 따르면 민방위 대원인 한 30대 남성은 얀센 백신을 예약하고 이날 오전 10시께 함양의 한 의료기관을 찾았으나 이 기관에서는 얀센 대신 아스트라제네카(AZ) 백신을 접종했다.

이 남성은 접종을 받은 뒤에야 의료진으로부터 다른 종류의 백신을 맞았다는 것을 알게 됐다. 애초 얀센 백신을 1회만 맞으면 됐는데 접종 오류로 인해 불필요하게 2회 접종을 받아야 하게 된 셈이다.

보건당국에 신고된 예방접종 오접종 신고 사례는 지난 14일 기준으로 총 105건이다. 이 가운데 90건(85.7%)은 접종 대상자를 잘못 판단해 정해진 백신이 아닌 다른 제품을 접종하거나 백신을 중복접종한 경우다.

