TS트릴리온, 17일 GS홈쇼핑 ‘샤피라이브’에서 무더위 시원하게 날리는 ‘TS샴푸 썸머특집’

세계적인 명품 샴푸 브랜드 ‘TS샴푸’ 캠페인을 전개하고 있는 TS트릴리온(대표 장기영)이 GS홈쇼핑 모바일 전용 라이브 커머스 ‘샤피라이브’를 진행한다고 밝혔다. 방송은 오는 17일(목) 오전 10시부터 만나볼 수 있으며, 카카오TV를 통해서도 시청할 수 있다.

올 여름은 평년보다 높고 무더운 날씨가 잦을 것으로 예상되고 있다. TS트릴리온은 본격적인 여름철을 맞아 두피 고민 케어를 위하여 ‘TS샴푸’ 대표 제품인 ‘TS쿨샴푸’, ‘TS케라틴샴푸’, ‘올뉴플러스TS샴푸’ 3가지로 구성된 특별 패키지를 GS홈쇼핑 ‘샤피라이브’와 기획하여 선보인다.

TS트릴리온의 ‘TS샴푸 썸머특집’은 더운 여름을 겨냥하여 시원한 쿨링감을 선사하며 사용 후 두피 온도 감소에 도움을 주는 효능이 임상으로 입증된 ‘TS쿨샴푸’와 모발을 구성하는 주요 단백질 성분인 케라틴이 10,000ppm 함유된 ‘TS케라틴샴푸’, 탈모 증상 완화 기능성 제품인 ‘올뉴플러스TS샴푸’를 각각 구성하여 선보인다.

샤피라이브에서 진행하는 썸머특집 패키지는 △TS쿨샴푸(500g 2통, 6g 4매) △TS케라틴샴푸(500g 2통, 6g*4매), △올뉴플러스TS샴푸 특대구성(1,000g 2통, 500g 2통, 6g*4매)의 3가지 구성으로 마련하였으며, 오직 방송 중에만 만나볼 수 있다.

장기영 TS트릴리온 대표는 “이번 ‘썸머특집’에서는 ‘TS샴푸’와 함께 쾌적한 여름을 보내길 바라는 마음을 담아 여름 시즌 꼭 필요한 상품으로 선보인다”라며 “‘TS샴푸’를 믿고 사용하는 고객들의 성원에 힘입어 앞으로도 더 좋은 혜택으로 ‘TS샴푸’를 체험할 수 있는 기회를 제공해 나갈 것이다”고 전하였다.

한편, TS트릴리온은 최근 지드래곤(지디)을 ‘TS샴푸’ 모델로 발탁하였다. 지난해 코스닥 시장에 성공적으로 입성하며 명실공히 세계적인 명품 샴푸 브랜드로 자리매김하고 있다. 대표 브랜드로는 1,000만 탈모인들이 더 이상 탈모 때문에 고민하지 않길 바라는 숭고한 마음과 염원을 담은 ‘TS샴푸’ 외에도 LED 두피관리기 ‘TS토파헤어리턴’, 국민 건강을 최우선 목표로 최대한 낮은 가격에 선보이는 ‘TS마스크’, 국내외에서 인기를 끌고 있는 프리미엄 셀프 염색약 ‘TS착한염색’ 등이 있다. 기능성 샴푸, 화장품, 헬스&리빙, 건강기능식품을 출시하며 바이오헬스케어 전문 기업으로 입지를 굳건히 하고 있다.

