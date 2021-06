[아시아경제 이정윤 기자] 편의점 점주에게 흉기를 들이대며 돈을 빼앗으려던 30대 여성이 구속됐다.

서울 강남경찰서는 특수강도 미수 등의 혐의로 A씨를 구속했다고 16일 밝혔다.

A씨는 지난 11일 오후 4시 50분께 강남구 논현동의 한 편의점에서 미리 준비한 흉기를 꺼내 50대 여성 점주에게 "돈을 달라"며 위협한 혐의를 받는다. A씨는 점주에게 흉기를 빼앗긴 뒤 제압당해 출동한 경찰에 넘겨졌다.

경찰 조사에서 A씨는 생활고에 시달리다 우발적으로 범행을 저질렀다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

