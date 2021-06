中企업계 "화학물질 등록 유예기간 연장을"…환경부 장관에 호소

중기중앙회, 한정애 환경부 장관과 간담회

환경규제 완화, 지원 확대 등 현장 애로 전달

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업계가 한정애 환경부 장관을 만나 화학물질등록 유예기간 연장 등 환경 규제 관련 현장의 애로사항을 전달했다.

중소기업중앙회는 15일 여의도 중기중앙회에서 한정애 환경부 장관을 초청해 중소기업 소통간담회를 개최했다. 한 장관 취임 5개월 만에 중소기업계와 3번째 만남이다.

이날 중소기업계에서는 김기문 중기중앙회장, 김화만 대한가구산업협동조합연합회 회장, 김장성 인천서부환경사업협동조합 이사장을 비롯한 중소기업 대표 10여명이 참석했다.

업계는 규제 완화, 제도 개선, 지원 확대를 주제로 9건의 현장애로를 건의하고 환경부와 개선 방안을 논의했다.

규제완화 건의로는 ▲소량의 안료 첨가 시 대기오염배출시설에서 제외 ▲화학물질 등록협의체 현황점검 및 유예기한 연장 ▲염색업체 혼합시설 대기배출 측정의무 대상 제외가 논의됐다.

제도개선 관련으로 ▲플라스틱 폐기물부담금제도 합리적 개선 ▲소매점의 공병수집의무 개선 등을 요청했다.

이 밖에 ▲전기화물자동차 보급사업 확대 ▲LPG 화물차 신차구입 지원 사업 지속 추진 ▲두부 제조시설에 대한 폐수배출시설 규정 개선 등의 건의도 있었다.

김기문 회장은 "올해부터 화학물질 안전관리를 강화하기 위해 유해화학물질 취급시설 정기검사를 시행하고 있는데, 현실적으로 시설을 설치하기 어려운 영세 중소기업을 위한 예산 지원이 절실하다"고 강조했다.

이어 "중기중앙회는 탄소중립과 ESG에 적극적으로 동참하기 위해 최근 전담조직을 신설했으며, 앞으로 중소기업 ESG 확산과 현장 대응책 마련에 힘쓰겠다"고 덧붙였다.

이에 한 장관은 "정부는 여러모로 어려운 여건의 중소기업들도 탄소중립에 참여할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라며 "중소기업 스스로도 각고의 노력으로 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.

