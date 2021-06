[아시아경제 최동현 기자] 미국 5월 생산자물가지수(PPI)가 11년래 최고치를 기록했다.

15일(현지시간) 미국 상무부에 따르면 5월 PPI는 전년 동월 대비 6.6% 급등했다. 이는 미 노동부가 관련 통계를 집계하기 시작한 2010년 11월 이후 가장 큰 폭의 상승이다.

전월 대비로는 0.8% 상승해 다우존스가 집계한 전문가 전망치(0.6%)를 웃돌았다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr