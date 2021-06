"男 유혹하고 아이 납치"…'인육 케밥' 8년간 만든 30대 가나 여성 체포

[아시아경제 강주희 기자] 아이와 남성을 집으로 데려가 살해하고, 인육으로 케밥을 만들어 판매한 아프리카 여성이 체포된 사연이 알려져 충격을 주고 있다.

15일 아프리카 외신에 따르면, 가나 무마시에서 33세 여성이 8년 동안 동물의 고기가 아닌 인육으로 케밥을 만들어 판매한 혐의로 체포됐다.

보도에 따르면, 이 여성이 만든 케밥은 하루에 평균 50여명의 손님에게 판매되는 등 현지에서 인기를 끌었다.

여성은 인육 케밥을 만들기 위해 아이들을 납치하고, 결혼을 미끼로 남성들을 유혹해 살해한 것으로 드러났다.

여성의 범행은 마을 사람들에 의해 밝혀졌다. 여성의 집에 들어간 사람들이 잇따라 실종되자 이를 수상하게 여긴 것이다.

어느 날 여성이 한 소년을 자신의 집으로 데리고 가는 것을 목격한 마을 주민은 소년이 집 밖으로 나오지 않자, 여성을 경찰에 신고했다.

여성의 집에 경찰이 들이닥쳤을 때 집에는 소년의 시신이 발견됐다. 여성은 결국 자신의 범행을 인정했다.

현재 여성은 경찰에 구금되어 있는 것으로 알려졌다.

