주식투자자 1000만 시대에 투자의 맥을 짚는 맥머니, 16일 그랜드 오픈!

주식 투자의 맥을 확실히 짚어줄 혁신적인 증권 방송 ‘맥머니’가 오는 16일 오픈한다.

종합금융 플랫폼 이상투자그룹에 따르면 맥머니는 지수 대비 손실을 봤거나 큰 수익을 보지 못해 상대적 박탈감을 느끼는 개인 투자자들에게 보다 안정적인 수익을 얻을 수 있는 정보를 제공하고자 만들어진 온라인 커뮤니케이션 증권방송 플랫폼이다.

맥머니는 투자 수익률이 검증된 클럽을 포함해 증권사 및 언론 매체에서 10년 이상의 금융 경력을 지닌 전문성 있는 주식 파트너들이 출연해 증권 정보를 제공한다는 것이 큰 강점이다.

또한 ‘수익도 습관’이라고 말하는 맥머니 파트너들은 최소 3명의 연구원과 함께 사단 체제를 형성해 명확한 매매 비중과 초보도 쉽게 따라 할 수 있는 포트폴리오를 제공한다. 글로벌 금융시장 및 가상화폐 시장까지 24시간 모니터링해 리스크 요소를 제거하는 시장분석 전담팀 운영도 눈에 띈다.

맥머니는 PC 온라인과 모바일 앱을 통한 라이브 방송을 제공함으로써 투자자들에게 보다 빠른 매매 타이밍과 시장 흐름을 공유할 예정이다. 또 단기 투자, 스윙, 장기 투자 등 다양한 스타일에 맞춰 파트너들의 투자 노하우와 실전 투자 기법을 전수한다. 필요시 실시간으로 주요 섹터와 주도주를 방송 및 문자로 받아볼 수 있는 유료 서비스도 이용할 수 있다. 유료 서비스 이용 시에는 관련 포트폴리오 밀착 관리 뿐만 아니라 파트너들의 데일리 투자 전략 및 리서치 자료도 받을 수 있다.

맥머니 관계자는 “맥머니를 통해 전문가들과 함께 투자의 맥을 짚어 투자자분들이 수익 실현의 기쁨을 누렸으면 한다”며 “오는 16일 맥머니 그랜드 오픈과 함께 가입비 할인 등 다양한 이벤트를 열어 풍성한 혜택을 제공할 예정”이라고 밝혔다.

