경록, 공인중개사·주택관리사 시험대비 ‘3사명품반’ 할인 이벤트

부동산 전문 교육기관 경록이 홈페이지에서 공인중개사, 주택관리사 자격증 시험대비 프로그램 ‘3사명품반’ 할인 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

경록 3사명품반의 공인중개사·주택관리사 시험대비 인터넷기획강좌(인강), 수험서는 시험출제위원 출신 대학교수진이 제작한 정통 부동산 교육콘텐츠다. 시험에 최적화돼 학습량이 콤팩트하고, 반복학습 시 학습효율이 더욱 높아진다.

시험과목별 중요 내용을 반복적으로 교육하기에 따라 보기만 해도 완성도 높은 시험대비를 기대해볼 수 있고, 접근성이 높아 나이와 성별, 학습능력과 무관하게 원활한 학습이 가능하다는 것도 특징이다.

수강 혜택인 임대관리사, 공경매 교육과정은 부동산 경기와 관계없이 지속적인 수익을 낼 수 있는 임대관리업, 공경매를 정통 부동산학에 입각해 교육한다. 현재 임대관리사 과정은 인강 수강 후 소정의 절차를 밟으면 한국지식재단으로부터 자격증을 발급받을 수 있다.

한편 경록은 2021년 공인중개사 자격증 시험일정 대비 프로그램도 할인가에 제공하고 있다.

