정동진 최적의 입지에 위치한 ‘정동진 솔라뷰’ 주목…1,700만명의 검증된 수요

코로나19로 주춤했던 야외활동 및 관광 수요가 서서히 증가세를 보이고 있다. 최근 백신 접종률이 높아짐에 따라 그동안 불가피한 ‘집콕’, ‘방콕’에서 벗어나 교외로 나가는 인원들이 늘어나고 있는 것이다.

이들이 선택하는 대표적인 관광지는 바로 강원도다. 강원도는 다양한 즐길 거리, 볼거리 그리고 다양한 음식을 맛볼 수 있기 때문에 연 1,700만명 이상이 찾는 관광 명소다.

강원도의 명승지 중에서도 가장 유명한 곳은 바로 해돋이 맛집 ‘정동진’이다. 정동진 주변에는 해수욕장, 모래시계공원, 정동진 조각공원, 정동진 해돋이공원, 바다부채길 등의 관광지가 있다.

이와 더불어 해당 유명 관광지에 위치한 국내 대표 레져그룹 소노호텔&리조트가 운영하는 프리미엄 레지던스 ‘정동진 솔라뷰’ 또한 많은 관심을 받고 있다.

이곳은 소노호텔앤리조트(구, 대명리조트)와 15년 장기위탁운영 계약체결하여, 소노호텔앤리조트(구, 대명리조트)의 전문적이고 차별화된 운영을 통해 안정적인 투자처로 각광받고 있다.

교통 편의성 또한 눈에 띄는데, KTX로 청량리에서 105분, 서울역에서 120분, 제2영동고속도로를 통해 강릉까지 이동이 용이하고 강릉에서 자동차로 20분, 양양공항에서 자동차로 40분 등 다양한 교통 편의가 확보되었다.

또한 인근 호텔, 레지던스의 수요를 흡수할 수 있으며 뛰어난 서비스와 운영 노하우를 그대로 적용해 차별화된 가치를 제공한다. 지하 2층부터 지상 4층까지 약 280여개의 객실로 구성되어 있고 대연회장, 인피니티풀, 옥상정원 등이 구비되어 있어 대규모 관광객은 물론 파티, 행사, 촬영지로도 활용할 수 있다.

주거편의성도 뛰어나며, 부대시설과 커뮤니티는 호텔급으로 갖췄다. 호텔은 취사가 불가능하여 불편한 점이 많았는데 솔라뷰는 일반적인 숙박 시설과는 다르게 취사 시설이 객실 내부에 따로 배치되어 있기에, 주거 시설처럼 편리하게 이용할 수 있는 장점이 있다.

호텔급 부대시설을 갖추고 있으며 바다와 해돋이를 전망할 수 있는 인피니티풀과 객실 이용 고객들의 건강한 삶을 유지하게 하는 피트니트 센터, 그리고 고품격 레스토랑과 연회장 등의 시설이 구성되어 있으며, 문화와 예술을 즐길 수 있는 로비에 갤러리뿐만 아니라 공연장으로 완벽한 부대시설을 갖췄다.

편의점이나 카페, 세탁실 등을 갖추어 원스톱으로 다양하게 누릴 수 있는 편리함을 가져다주기 때문에 이용자의 만족도와 선호도가 높다.

정동진 솔라뷰 관계자는 “정동진 솔라뷰 분양자에게 전국에 있는 소노 호텔&리조트와 연계가 가능하기 때문에 수익 창출은 물론 레저 혜택까지 누릴 수 있어 최근에 많은 문의가 오고 있다”고 전했다.

자세한 내용은 대표 홈페이지에서 안내받을 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr