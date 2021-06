[아시아경제 송승섭 기자]한국자산관리공사(캠코)가 문성유 사장이 ‘고고챌린지’에 동참했다고 15일 밝혔다.

해당 챌린지는 지난 1월부터 환경부 주관으로 진행된 캠페인이다. 사회관계망서비스(SNS)를 통해 플라스틱 사용 줄이기와 친환경 제품 사용 실천을 약속하는 식이다. 문 사장도 개인 SNS 계정에 ‘탄소배출 줄이Go! ESG 실천하Go!’ 등의 메시지를 공유했다.

최준우 주택금융공사 사장의 추천으로 캠페인에 참여한 문 사장은 다음 주자로 진승호 한국투자공사 사장과 손병두 한국거래소 이사장을 추천했다.

문 사장은 “생활 속 플라스틱 사용을 줄이는 캠코 임직원들의 작은 실천이 탄소 중립 실현의 의미 있는 한 걸음이 되기를 바란다”며 “캠코는 가계·기업지원이나 공공개발 등 주요 사업에서 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 확대하겠다”고 강조했다.

