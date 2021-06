보테가 베네타, 아이코닉한 체인 디테일의 ‘마운트(The Mount) 백’ 선보여

이탈리안 럭셔리 브랜드 보테가 베네타가 브랜드의 아이코닉한 체인 디테일을 더한 새로운 핸드백 ‘마운트’(The Mount) 백을 선보였다.

이번 2021년 프리폴 시즌 ‘워드로브 02’(Wardrobe 02) 컬렉션에서 새롭게 선보인 ‘마운트(The Mount)’ 백은 가방 전면의 체인 디테일과 편지봉투 스타일의 V 쉐입이 특징이다. 크로스바디, 숄더, 탑 핸들 등 다양한 스타일로 연출할 수 있으며, 3개의 수납공간과 1개의 내부 포켓을 갖추어 스타일과 실용성을 모두 만족시킨다.

스몰과 미디움 2가지 사이즈에 블랙, 에메랄드 그린, 메이플, 콥 등 다양한 컬러와 소재로 출시됐다. 이 중 가죽 그레인이 돋보이는 생제르맹 소재에 옐로우 톤이 매력적인 콥(COB) 컬러의 마운트 백은 다가오는 ‘워드로브 02’ 팝업 스토어에서만 만나볼 수 있는 익스클루시브 아이템이다.

한편, 보테가 베네타의 2021 프리폴 컬렉션 ‘워드로브 02’ 팝업 스토어는 오는 6월 18일부터 7월 4일까지 신세계 강남점 2층과 6층 보테가 베네타 부티크, 분더샵 청담 2층에서 동시에 진행될 예정이다.

