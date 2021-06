홍언니고기, '프리미엄 냉장 안심 스테이크' 런칭 기념 2+1 당일배송 이벤트 진행

㈜미아트레이딩의 온라인몰 '홍언니고기'가 신제품 '프리미엄 냉장 안심 스테이크'의 런칭을 기념해 '2+1 서울 전지역 당일배송 홍서비스'를 연다.

호주에서 직수입하는 이번 냉장 안심 스테이크 상품은 호주 대표 육가공 전문 기업 'John Dee'의 제품이다. John Dee는 전 세계 약 40여 개국으로 최상의 제품만을 수출하고 있다.

안심 스테이크는 운동량이 적어 저지방의 부드러운 부위로, 신선하면서도 담백한 맛과 풍부한 육즙을 자랑한다. 해당 제품은 평균 2cm 안팎의 두께로 부담 없이 먹기 좋고, 위생적인 처리 과정을 통해 까다로운 할랄 인증을 받았다. 여기에 100일 이상 곡물비육한 GF(Grain-Fed) 상품으로 소고기의 고소한 풍미를 더 건강하게 즐길 수 있다. 또한 청정지역 호주의 자연 방목을 거친 소로 가축되어 아기 이유식 등 다양한 요리의 재료로 활용할 수 있다.

이번 2+1 행사는 당일배송 서비스 브랜드인 두발히어로와 함께 진행되며, 15일부터 18일까지 4일간 런칭이벤트로 안심스테이크 2+1를 서울 지역에 한해서만 당일배송을 진행하며 당일배송은 앞으로도 계속 진행될 예정이다. 해당 기간 동안 당일 오후 2시까지 주문을 완료한 고객들은 당일 배송 및 당일 수령 서비스를 받을 수 있다. 제품에는 안전하고 위생적인 진공 수축 포장과 개별 안전봉투 포장이 적용되어 상품의 신선도를 유지해준다.

30년 경력의 한국 축산업 1세대 홍남주 회장의 가업을 물려받은 홍미애 대표는 “㈜미아트레이딩의 '홍언니고기'는 복잡한 유통 구조를 최소화하여 비용을 절감하고, 다양한 이벤트 및 상시 할인을 통해 고객들에게 직접적인 혜택을 제공할 수 있도록 노력하고 있다. 이번 '오늘 주문, 오늘 도착' 홍서비스는 고객들이 신선하고 간편한 안심 스테이크의 맛과 신선함을 그대로 받아보실 수 있는 서비스임과 동시에 런칭 기념 2+1 이벤트로써 착한 가격까지 더한 홍언니고기의 야심작이다"라며, "호주 축산물 수입 전문 기업으로서 앞으로도 최상의 제품만을 선별, 소비자의 식탁에 이르기까지의 모든 과정을 직접 관리해 최상의 품질과 합리적인 가격을 선보이겠다"고 전했다.

한편, 홍언니고기의 신제품 2+1 런칭 기념 행사 관련 내용과 제품 주문은 홈페이지를 방문해 확인 가능하다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr