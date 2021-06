“상품성, 브랜드 등 차별 우위”… 힐스테이트 브랜드 대단지 ‘힐스테이트 용인 고진역’ 6월 분양 예정

- 브랜드 파워 우수한 ‘힐스테이트’ 브랜드에 2개 블록 2,703세대 규모의 대단지

- 수요자 라이프스타일 고려한 다양한 주택형에 공간 효율성 높이는 특화설계 도입

분양시장에 대한 관심이 어느 때보다 뜨겁다. 구축 아파트의 가격 급등으로 매매로는 내 집 마련이 사실상 불가능하다고 판단한 수요자들이 새 아파트 청약에 대거 몰리고 있다.

한국부동산원에 따르면, 2017년 서울의 1·2순위 청약경쟁률은 12.7대 1이었으나 2018년 30대 1, 2019년 31.8대 1, 2020년 89.6대 1을 각각 기록했고 올해 1월~5월까지는 107.8대 1의 청약경쟁률을 보인 것으로 드러났다. 최근 수도권의 한 분양 단지에는 24만4,343개의 청약통장이 접수되면서 평균 청약경쟁률이 809대 1에 이르기도 했다.

향후 분양시장으로 움직이는 수요자들은 더욱 늘어날 전망이다. 구축 아파트 대비 희소한 규모와 상품성, 브랜드, 입지 등 다방면에서 차별 우위를 둔 대형 건설사의 새 아파트 공급이 계획돼 있기 때문이다.

6월 분양 시장에서 주목 받는 단지로는 경기도 용인시에 공급되는 현대엔지니어링의 ‘힐스테이트 용인 고진역’이 손꼽힌다. ‘힐스테이트 용인 고진역’은 용인시 처인구에서도 특히 더 희소성이 높은 2개 블록 2,703세대 규모의 대단지 아파트다.

현재 용인시 처인구에 위치한 총 110개 아파트 단지 중 1,000세대 이상의 대규모 단지는 5개 단지에 불과한 만큼 규모적인 측면에서 2개 블록 2,703세대 대단지인 ‘힐스테이트 용인 고진역’은 지역 내 보기 드문 랜드마크 단지가 될 것으로 기대를 모은다.

여기에 단지는 부동산 리서치업체 닥터아파트와 부동산114, 한국기업평판연구소 등 각 기관에서 브랜드 파워를 입증한 힐스테이트 브랜드 아파트이기까지 하다.

‘힐스테이트 용인 고진역’은 경기도 용인시 처인구 고림진덕지구 D1블록과 D2블록에 지어지는 지하 4층(D2블록 지하 3층)~지상 30층, 22개 동, 전용면적 59~84㎡, 2,703세대 규모로 조성된다.

단지는 수요자들의 라이프스타일에 맞춰 원하는 주택형을 선택할 수 있도록 다양한 주택형으로 세대가 구성돼 있다. 각 블록의 타입별 세대수는 D1블록이 1,345세대로 전용면적 59㎡A 110세대, 전용면적 59㎡B 290세대, 전용면적 70㎡ 281세대, 전용면적 84㎡ 664세대다. D2블록은 1,358세대로 전용면적 59㎡A 274세대, 전용면적 59㎡B 294세대, 전용면적 70㎡ 170세대, 전용면적 84㎡ 620세대로 각각 이뤄져 있다.

단지는 ‘힐스테이트’ 브랜드 대단지인 만큼 공간 효율성을 높인 설계가 집약돼 있다. 수요자들의 선호도가 높은 남향 위주로 단지를 배치한데 이어 채광 및 통풍이 잘 되는 4Bay 판상형 구조(일부 세대 제외)를 도입하고, 드레스룸과 팬트리 등(일부 세대 제외) 넉넉한 수납공간 설계도 마련했다.

특히 단지의 전용면적 59㎡의 경우 수요자들의 라이프스타일에 따라 판상형 59㎡A과 타워형 59㎡B 평면을 선택할 수 있도록 했으며, 59㎡B의 경우 발코니 확장 선택 시 LDK 구조 거실의 공간 활용을 극대화할 수 있는 주방 아일랜드(식탁+아일랜드+장식장)도 제공하여 주거 편의성까지 높였다.

각 단지 내에는 피트니스센터, GX룸, 실내골프연습장, 스크린골프, 작은 도서관, 독서실, 샤워실 등 다양한 커뮤니티 시설도 마련하여 취미 및 여가생활을 즐길 수 있도록 했다.

단지 주변 환경도 우수하다. ‘힐스테이트 용인 고진역’은 고림진덕지구에 들어서며, 고림지구와도 연접해 있다. 고림지구 내에는 유치원, 초등학교, 중학교 설립 계획 부지와 고등학교가 나란히 위치해 있다. 이마트 용인점, 용인중앙시장, 용인서울병원 등 다양한 생활 편의시설도 이용 가능하다.

또 에버라인 고진역을 이용해 수인분당선 환승역인 기흥역은 물론 서울, 수도권으로 이동할 수 있는 교통환경을 갖추고 있으며 영동고속도로 용인IC와 향후 제2경부고속도로 안성~구리 구간(2022년 예정), 수도권제2순환고속도로 이천~오산(동탄) 구간(2022년 예정)도 이용할 수 있다. 여기에 미래가치까지 기대할 수 있다. 용인시에 따르면, 용인시 처인구 내에는 SK하이닉스 반도체클러스터 조성이 예정돼 있으며 용인 국제물류단지4.0 등도 계획돼 있어 지역가치 상승과 단지의 가치 상승을 동시에 기대해 볼 수 있다.

‘힐스테이트 용인 고진역’은 6월 분양 예정으로 공식 홈페이지에서 관심 고객으로 등록 시, 분양 일정 등 관련 정보를 안내하고 있으며, 추첨을 통한 다양한 선물도 제공하고 있다.

견본주택은 경기도 용인시 수지구 동천동 855번지 일원(지하철 신분당선 동천역 2번 출구 인근)에 마련된다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr