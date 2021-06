'별 천지 강원도의 밤'‥ 강원관광재단, '야간 관광 매력' 발산

7~9월 캐논코리아와 '강원 별천지 출사단' 공동 운영

[아시아경제 라영철 기자] 강원도가 유저층을 활용한 야간 관광 활성화를 추진한다.

14일 강원도관광재단은 "청정 강원의 아름다운 주요 별보기 명소를 알리기 위해 오는 7월부터 9월까지 캐논코리아컨슈머이미징(주)와 '강원 별천지 출사단'을 공동 운영한다"며 이같이 전했다.

관광재단은 '강릉 안반데기', '평창 육백마지기', '영월 별마로 천문대', '횡성 태기산', '춘천 건봉령' 등을 출사 지역에 포함했다.

출사단 선정은 '캐논 풀프레임 DSLR'과 '미러리스 카메라' 유저들을 대상으로 캐논 홈페이지(www.canon-ci.co.kr)를 통해 6월 4일부터 17일간 모집한다.

출사단에서 생산한 사진 콘텐츠는 강원도 야간관광 홍보에 활용하며 우수작은 캐논 갤러리에서 전시회를 개최할 예정이다.

올해 총 3회로 운영하는 '강원 별천지 출사단'은 7월 9~11일 3일 간 1차 출사 여행을 시작으로 은하수 관측 시기인 8월과 9월에 각 1회씩 진행한다.

박원식 관광재단 융복합관광팀장은 "캐논과의 출사단 공동운영을 계기로 1회성 행사가 아닌 지속적인 협력을 통해 강원도 관광의 매력적인 콘텐츠를 발굴하고 화려한 조명을 이용한 수도권 야간관광과 차별화한 강원도만의 야간관광 활성화에 기여하겠다"고 밝혔다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr