임직원에 조식 제공하는 ‘윌모닝’, 에듀윌 대표 복지로 자리잡아

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)이 임직원의 아침까지 챙기는 특별한 기업문화로 기업 복지의 끝을 보여주고 있다.

‘윌모닝’은 에듀윌의 아침 식사 제공 서비스다. 2020년 8월, 자율적으로 아침 교육 영상을 시청하는 임직원들을 위해 식사를 제공하기 시작했으며, 임직원들의 뜨거운 반응에 힘입어 올해 초부터 전직원을 대상으로 확대 지원하고 있다.

에듀윌 대표부터 임직원까지 전 직원은 매일 아침 7시부터 샐러드, 샌드위치, 삼각김밥, 주먹밥 등 매일 다른 메뉴로 아침 식사를 챙길 수 있다. 에듀윌 관계자는 “최근 전국민적으로 건강에 대한 관심이 높아지고 있다. 임직원들이 가벼운 아침 식사로 균형 잡힌 건강 습관을 만들어갔으면 하는 마음에서 조식 제공 확대를 결정하게 됐다. 윌모닝이 임직원들의 하루를 조금씩이나마 변화시킬 수 있길 바란다”고 전했다.

실제로 윌모닝 서비스를 이용하고 있는 한 직원은 “밥 챙겨먹을 시간에 조금이라도 더 자고 싶어서 아침을 거르는 날이 대부분이었다. 하지만 윌모닝 덕에 아침 식사를 시작하면서 매일 다른 하루를 보내고 있다”고 만족감을 표했다.

에듀윌은 대표 복지로 자리잡은 아침 식사 제공 외에도 임직원의 건강을 챙기기 위해 세심한 복지를 제공하고 있다. 사내에 국가 공인 안마사가 상주하는 ‘힐링큐브’와 정신 건강을 챙겨주는 심리상담실 ‘마음, 쉼’을 운영하고 있다. 30대가 넘는 안마의자 및 척추 온열 기구를 이용할 수 있는 휴식 공간도 마련해 근무 중에 쌓인 피로를 즉시 풀 수 있게 지원 중이다.

한편, 에듀윌은 세 번의 대통령상 수상을 비롯, 정부기관상 13관왕에 빛나는 종합교육기업이다. 한국리서치 공무원 선호도, 인지도 조사 결과 1위에 올랐으며, 한국의 기네스북 KRI 한국기록원에 공인중개사 최다 합격자 배출 기록을 세 번 공식 인증받았다.

