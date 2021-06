가온셀 수소 연료전지 파워팩, ‘우수연구개발 혁신제품’에 지정

수소 연료전지 전문기업인 ㈜가온셀(대표 장성용)의 독립전원 및 모빌리티 솔루션인 직접메탄올 연료전지 파워팩과 실내 지게차용 수소 연료전지 파워팩이 산업부 ‘우수연구개발 혁신제품’ 2020년 제5호, 2021년 제4호, 제8호에 지정됐다.

우수연구개발 혁신제품 지정 제도는 최근 5년 이내에 종료된 산업부 연구개발(R&D) 성과로 개발된 제품 중 혁신성을 인정받은 제품을 선정해 공공조달과 연계하는 제도로 지정일로부터 3년 동안 혁신제품으로 인정되며, 정부·공공기관 등과의 공공조달에서 수의계약이 허용된다.

가온셀의 독립전원용 직접 메탄올 연료전지 파워팩은 메탄올을 연료로 사용해 전기를 발생하는 친환경 발전 솔루션으로 전기가 공급되지 않는 지역에 태양광, 풍력 등과는 다르게 기후환경변화에 영향을 받지 않고 연료만 공급하면 지속적으로 전력을 공급할 수 있는 친환경 발전기다. 통신중계기 백업전원, 무인등대 백업전원, 격오지 CCTV 감시카메라 독립전원 등 다양한 분야에 응용할 수 있다.

전동지게차에 많이 사용되고 있는 납축배터리는 8시간 충전에 2~3시간만 사용할 수 있지만 수소 연료전지 파워팩은 연료 충전시간이 5분 이내로 매우 짧고 8시간 연속 운전이 가능하다. 또한 냉장 물류센터에서 배터리 성능이 급격히 감소하는데 비해 수소 연료전지 파워팩을 탑재한 지게차는 성능 감소가 없어 작업 효율성을 크게 증대시킬 수 있다.

물 97%와 메탄올 3%를 연료로 사용하는 모빌리티용 직접 메탄올 연료전지 파워팩은 지게차, 골프카트, 스쿠터 등에 사용되는 배터리의 장시간 충전 불편함을 제거하고 주행거리를 연장할 수 있는 친환경 발전 솔루션이다. 수소 충전 인프라 구축에 많은 비용이 소요되는데 비해 직접 메탄올 연료전지 파워팩 연료공급장치는 설치가 용이하고 설치 비용이 2천만원 이하로 매우 적게 소요된다.

㈜가온셀 장성용 대표는 “2020년 11월 국내 최초로 산업용 전동트럭용 수소 연료전지 파워팩 KS 인증을 획득하고 제품은 준비됐지만 시장 개척에 어려움이 있었다”며 “우수연구개발혁신제품 지정 및 조달청 시범구매제품 선정, 2021년 4월 중소벤처기업부 기술개발제품 시범구매대상품목 선정에 따라 공공기관 판로개척을 위한 발판 마련으로 회사 매출 성장에 크게 기여할 것”이라고 전했다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr