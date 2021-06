부산 대개조사업 수혜 기대감에 주목받는 ‘펜타플렉스 부산’ 지식산업센터

서부산 최대 규모로 공급되는 첨단 지식산업센터로, 개발 호재 따른 수혜 예고

부산형 산업단지 대개조 사업이 사업비 1조 2,340억원 규모의 국책사업에 선정되면서 산업단지 재생 및 고도화, 일자리 확보사업이 진행될 예정이다. 부산 산업클러스터의 중심지에 위치한 사하와 사상, 에코델타시티, 명지녹산 산업클러스터는 부산 개발축의 핵심거점 지역으로 개발이 기대되는 상황이다.

2016년 ‘혁신산업단지’로 지정된 사하구 소재 신평장림산업단지도 공간재편과 구조고도화, 근로정주환경 개선 등이 활발히 진행 중으로, 향후 ICT 융복합 도심형 첨단산업단지로 재구축될 전망이다.

산업단지 구조고도화사업 추진과 더불어 부산시는 최근 산업단지 대개조 계획을 수립하고 있다. 스마트산단을 조성함으로써 제조 혁신을 꾀하고 있어 향후 부산 제조업의 경쟁력이 크게 강화될 것으로 예상된다.

이런 가운데 서부산 최대 규모로 공급을 예정한 첨단 지식산업센터 ‘펜타플렉스 부산’이 화제다. 서부산 일대의 대규모 개발에 따른 프리미엄 확보가 전망되는 지식산업센터로, 우수한 비즈니스 편의를 갖춰 주목을 받고 있다.

제조업 맞춤형의 다양한 특화설계가 단지 내 적용돼 우수한 비즈니스 편의를 기대할 수 있는 펜타플렉스 부산은 부산 지역 내 기존의 노후화되고 입주사의 편의를 위한 설계가 부족한 아파트형공장과 차별화된다.

지하 1층~지상 9층까지 각 호실 앞에 차량이 진입할 수 있어 물류의 상/하차 편의가 좋은 도어투도어 드라이브인 시스템이 도입된다. 건물 입구의 대형 하역장은 40ft 컨테이너도 상/하역할 수 있다. 대형화물승강기(3t, 5t)를 설치해 층간 물류 이동 편의도 우수하다. 소규모 기업체의 입주에도 최적화됐다. 소형 평형대의 모듈형 섹션 오피스를 지상 10층~15층에 공급할 계획이다.

입지적으로도 좋은 평을 받고 있다. 부산 광역 교통의 최대 수혜지로 손꼽히는 지역에 단지가 들어설 예정이다. 부산해안순환도로가 약 800m 거리로 가깝고 사상IC와 명지IC를 통해 고속도로에 진입하기도 좋다. 장림지하차도가 올해 말에 개통되면 부산해안순환도로망이 완성돼 부산신항, 센텀, 가덕도신공항(예정) 등 부산 주요지역까지 30분대에 연결될 전망이다.

도보 4분 거리에 1호선 동매역이 있는 초역세권 지식산업센터인 것도 장점이다. 편리한 출퇴근이 가능하며, 인력 수급도 수월하다. 입주 관계자와 방문객의 이동 편의도 훌륭하다. 현재 부산시 도시철도망 확충계획에 따라 사상-하단선(‘22년 개통 예정), 하단-녹산선(’26년 착공 예정) 등이 예정돼 개통 시 부산신항, 에코델타시티, 명지지구까지 지하철로 편리하게 이동할 수 있게 되는 것도 이 지식산업센터를 주목하게 한다.

다양한 제도를 마련해 입주기업의 자금부담도 덜어준다. 중도금 대출이 전액 무이자로 제공될 예정으로, 입주 시점까지 계약금 10%만 부담하면 된다. 분양가의 최대 70%~80%까지 장기 저리융자도 이용할 수 있다. 입주업체는 현행 법령상 취득세 50%, 재산세 37.5% 경감 등 세금 감면혜택도 제공받는다.

입주기업의 편의를 더하는 다양한 지원시설도 단지 내 함께 들어선다. 초역세권 스트리트형 상가에는 입주기업의 편의를 위한 다양한 상업시설이 자리하게 된다. 접견공간이 갖춰진 대형 로비, 강연장, 기업홍보전시관, 공동회의실, 다목적 체육시설 등을 비롯해 옥상정원, 하늘정원(10F), 구름정원(11~15F) 등 직원 및 방문객들을 위한 휴게 및 편의시설도 충분히 갖춰질 예정이다. 입주 시 원스톱 비즈니스 프리미엄을 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

펜타플렉스 부산 지식산업센터 현장은 부산광역시 사하구 신평동 493번지이며, 홍보관은 부산광역시 사하구 장림동 316-14번지에 위치해 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr