"와인부터 케이크까지" 롯데호텔, 정기 구독 서비스 시작

시그니엘 서울, 롯데호텔 서울·월드서 정기 구독 서비스 시작

[아시아경제 김유리 기자] 롯데호텔은 시그니엘 서울·롯데호텔 서울·롯데호텔 월드 등 서울 시내 특급호텔 3곳에서 정기 구독 서비스를 출시했다고 14일 밝혔다.

시그니엘 서울은 시그니엘 브랜드 호텔에서만 만나볼 수 있던 호텔 자제 브랜드(PB) 상품을 정기 구독 서비스로 제공한다. 커피 마스터가 엄격한 품질 관리를 통과한 원두를 블렌딩한 '시그니엘 79'와 '시그니엘 123 블렌드 커피'를 묶어 월 1회씩 구독자가 원하는 곳으로 정기 배송한다. 구독료는 연간 86만4000원으로 일반 구매 대비 20% 할인된 가격이다.

시그니엘의 시그니처 향인 '어 워크 인 더 클라우드(A Walk in the Cloud)'를 담은 디퓨저도 받아볼 수 있다. 독특하면서도 편안함이 느껴지는 우디 계열의 향이다. 디퓨저 교체 주기를 고려해 1년 동안 격월로 1병이 제공된다. 일반 구매 대비 10% 할인된 연간 47만5200원에 구독할 수 있다.

롯데호텔 서울은 국가대표 소믈리에 경력의 이용문 소믈리에가 엄선한 와인 셀렉션을 즐길 수 있는 와인 구독 서비스를 제공한다. 구독자와의 면밀한 상담을 거쳐 구독자 기호에 맞춘 와인을 선별하는 것이 특징이다. 매월 1종의 와인이 제공되는 화이트 등급과 매월 2종의 와인이 제공되는 레드 및 퍼플 등급 중 선택할 수 있다. 등급별 연간 구독료는 화이트 60만원, 레드 144만원, 퍼플 360만원이다.

코로나19로 홈파티 수요가 증가하며 케이크 판매량이 늘어난 상황에 맞춰 롯데호텔 월드는 베이커리 델리카한스에서 케이크 정기 구독 서비스를 시작한다. 올해 7월부터 12월까지 프리미엄 망고 케이크, 프리미엄 딸기 케이크 등의 상품들로 교환할 수 있는 상품권이 매월 1매씩 제공된다. 케이크는 수령일 최소 1일전 델리카한스 유선 예약 후 방문 수령할 수 있다. 6개월 구독료는 28만원이며 7월31일까지 신청 가능하다.

