"문재인·스가 부부, G7 만찬장서 1분 대면"

[아시아경제 조유진 기자] 영국에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석 중인 문재인 대통령과 스가 요시히데 일본 총리가 12일(현지시간) 만찬장에서 1분 가량 대면했다고 일본 ANN이 보도했다.

ANN은 이날 보리스 존슨 영국 총리 부부가 주최한 만찬행사에서 문 대통령과 스가 총리가 인사하는 모습을 촬영한 동영상을 공개했다.

영상 속에서 문 대통령은 김정숙 여사를 손짓으로 불러 스가 총리 부부에게 다가가 인사를 나눴다. 문 대통령이 김 여사를 소개하자 스가 총리는 고개 숙여 인사했고, 문 대통령도 스가 총리의 부인 마리코 여사에게 인사했다.

한일 정상 부부는 1분 정도 대면했고, 스가 총리가 떠난 뒤에도 문 대통령 부부와 마리코 여사는 대화를 계속했다.

이에 앞서 문 대통령과 스가 총리는 이날 G7 정상회의가 열린 회의장에서도 간단한 인사를 나눴다.

문 대통령이 지난해 9월 취임한 스가 총리와 대면하기는 이번이 처음이다.

