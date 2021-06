여름철 이상적인 피부온도 31도…열을 내려줄 제품 '봇물'

[아시아경제 임혜선 기자] 뜨거운 햇빛에 노출되면서 피부 온도가 상승하고 있다. 여름에는 피지 분비가 과다해지고, 땀이나 기름으로 인해 여드름 균이 번식하기 쉬운 환경이 조성되는 만큼 더욱 세심한 관리가 필요한 계절이다.

건강하고 균형 잡힌 피부 상태를 위해 유지해야 하는 이상적인 온도는 31도 전후다. 여름철 강한 뙤약볕 아래에 조금이라도 노출된다면 피부 온도는 정상 범위를 벗어나 43도까지 빠르게 상승한다. 이때 높아진 피부온도를 방치하면 피부 속 수분이 증발해 속건조를 유발하고 콜라겐이 분해돼 피부 탄력 저하 및 노화 촉진으로 이어질 수 있다. 따라서 여름철에는 자외선 차단 뿐 아니라 달아오른 피부 온도를 낮추고 수분을 채워주는 것이 노화를 늦추고 예쁜 피부를 유지할 수 있는 방법이다.

화장품 브랜드 리얼베리어의 아쿠아 수딩 라인은 여름철 달아오른 피부에 수분을 전달해 즉각적인 쿨링 효과를 제공한다.

아쿠아 수딩 크림은 사용즉시 피부 온도를 -5.3℃ 낮춰주는 쿨링 진정 크림이다. 7가지 히알루론산 배합으로 젤 텍스처가 피부 속 깊은 곳까지 수분을 채워준다.

‘아쿠아 수딩 앰플 패드’는 가득 찬 수분으로 피부 속 건조를 잡고, 사용 즉시 달아오른 피부 온도를 -3.1℃ 낮춰주는 쿨링 진정 앰플 패드다. 크고 작은 사이즈의 8가지 히알루론산이 피부 속까지 빈틈없이 수분을 채워주는 동시에 미세 거즈면이 피부결을 매끈하게 정돈해준다. 100% 순면시트로 만들어져 민감한 피부도 편안하게 사용할 수 있다. 두 제품 모두 쿨링 효과 임상 테스트를 거쳐 즉각적인 피부 온도 감소 효과를 증명했다.

달바의 ‘화이트 트러블 리프레시 스킨 카밍 세럼’은 쿨링 진정 세럼이다. 햇빛에 민감해진 피부에 쿨링 효과를 부여해 뿌리자마자 시원해지는 상쾌한 피부를 느낄 수 있다. 피부 온도 감소, 일시적 모공 면적 완화 효능과 안정성에 대한 임상 검증도 완료했다.

높은 기온과 강한 자외선은 얼굴 피부 뿐 아니라 두피에도 직접적으로 닿으면서 두피 건강에도 악영향을 끼친다. 두피 온도가 높아지면 수분을 빼앗아가게 되는데, 심할 경우 두피 탄력이 저하되고 두피 트러블로 이어질 수 있기 때문에 여름철 두피 열을 내리고 두피 속 유수분 밸런스를 맞춰주는 제품으로 꼼꼼한 관리가 필요하다.

르네휘테르의 ‘아스테라 프레시 수딩 세럼’은 샴푸 후 사용하는 두피 쿨링 세럼으로, 자극 받은 두피에 진정과 수분을 공급해주는 제품이다. 콜드 에센셜 오일인 스파이어민트와 유칼립투스 성분이 사용 즉시 두피 온도를 -2.5℃ 내려주어 열 받은 두피를 빠르게 진정시켜주는 것이 특징이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr