의왕시.. ‘테라팰리스 의왕’ 실투자금 3억대로 관심 ↑

전국 집값 상승률 1위를 차지한 의왕시에서 ‘테라팰리스 의왕’은 실투자금 3억대라는 상대적으로 저렴한 분양가로 내 집 마련을 할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 많은 관심을 받고 있다.

‘테라팰리스 의왕’은 지하 3층~ 지상 13층의 규모로 구성될 예정이며 준주거지역으로 주변에 인접한 상업시설을 통해 주민들에게 높은 편의성을 선사할 것으로 보인다.

또한 주민들은 인근에 위치한 내손체육공원, 갈미중앙공원, 갈미한글공원 등 많은 공원들은 물론 내손2주민센터도서관과 의왕국민체육센터 등 다양한 편의시설들을 통해 쾌적한 생활을 즐길 수 있을 것으로 보이며 인근에 위치한 인덕원 역과 관내를 통과하는 과천의왕간도시고속도로, 수도권제1순환도로, 영동고속도로 등 여러 고속도로를 통해 대중교통과 차량으로 인접 도시 및 광역 도시까지의 뛰어난 이동성과 접근성을 자랑할 것으로 보인다.

또한 GTX-C (수도권 광역 급행철도) 노선의 인덕원역 정차를 추진하고 있으며, 인덕원 역에는 ‘인동선 복선전철’과 ‘월판선 복선전철’ 두 개의 노선이 착공에 들어갈 예정으로 4~5년 후에는 기존에 들어선 4호선과 함께 ‘트리플 역세권’을 기대해도 좋다는 소식이 전해졌다.

‘테라팰리스 의왕’의 인근에는 초, 중, 고교와 계원예대까지 다양한 학군들이 위치해있어 자녀를 둔 부모들에게 많은 관심을 받고 있으며, 최근에는 도보로 5분 이내에 통학할 수 있는 거리에 내손동 미래통합학교 유치가 확정되었다는 소식도 더해졌다.

인근에 학군들이 위치해 있으면 통학환경은 물론 치안으로부터 안전하여 모두가 안심하고 다닐 수 있고, 수요가 풍부해 뛰어난 환금성을 보여주는 것은 물론 안정적인 가치 상승을 선사한다는 장점들을 가지고 있다고 한다.

한편 조합원 모집 관계자는 “테라팰리스 의왕은 인근 주변 유명 브랜드 대단지에 둘러싸여 있어서 주변 아파트 단지 프리미엄 편의시설에 편승할 수 있어 높은 편리성을 보일 예정으로 상대적으로 젊은 층에게 높은 인기를 받을 것으로 예상된다”라고 전했다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr