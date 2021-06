서울시의회 "더욱 완전한 민주주의 완성을 위해 노력해나갈 것”

서울시의회 한기영·최선 대변인 6.10민주항쟁 34주년을 맞아 10일 당시 군사정권에 맞선 전 국민의 용기와 저항이 있었기에 대한민국 민주화가 꽃 필 수 있었음을 기억, 앞으로 더욱 성숙한 민주주의 이뤄가기 위해 서울시의회 앞장서겠다고 밝혀

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 한기영·최선 대변인은 6.10민주항쟁 34주년을 맞아 10일 당시 군사정권에 맞선 전 국민의 용기와 저항이 있었기에 대한민국 민주화가 꽃 필 수 있었음을 기억, 앞으로 더욱 성숙한 민주주의를 이뤄가기 위해 서울시의회가 앞장서겠다고 밝혔다.

한기영 대변인은 “현재 우리가 이룩한 각종 자유와 권리는 1987년6월 두려움을 뒤로하고 거리와 광장을 가득 채웠던 평범한 시민들이 있었기에 가능했다”며 “우리의 소중한 시민들 덕분에 역사마다 민주주의를 조금씩 이룩해올 수 있었다”고 강조했다.

최선 대변인은 “6월 항쟁으로 인해 지방자치도 다시 시작할 수 있었던 만큼 지방자치 부활 30주년을 맞는 올해 우리가 추구하고 완성시켜나가야 할 더욱 완전한 민주주의의 방향은 어떤 모습이 돼야 할지, 지역사회의 더욱 치열한 논의가 이뤄졌으면 한다”며 “더욱 완전한 주권재민, 더욱 완성된 자치분권을 이뤄나가기 위해 시민의 땀과 눈물로 세워진 서울시의회가 더더욱 고민해나가겠다”고 덧붙였다.

