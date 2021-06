동대문구, 아동권리 교육 구민강사 양성과정 참여자 모집

안정적·체계적 아동권리 교육 위해 자체적 전문 강사 양성 지원...교육비 전액 무료, 이수 후 구민강사 파견 및 아동권리 모니터링단 활동

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 아동권리 증진을 위해 ‘아동권리 교육 구민강사 양성과정’ 참여자를 모집한다.

이로 인해 외부 교육기관이 아닌 자체적인 전문 강사를 통해 전문적이고 안정적인 아동권리 교육이 가능할 것으로 기대된다.

‘아동권리 교육 구민강사 양성과정’은 오는 8월2일부터 12월8일까지 주 1~2회, 하루 3~5시간 씩 총 85시간 교육으로 진행되며, 교육비는 전액 무료다. 만 19세 이상으로 동대문구에 주소지를 두었으며 아동권리 및 인권교육에 관심있는 자는 누구든 신청 가능하다.

교육 과정을 모두 이수한 참여자는 향후 지역내 학교, 아동 관련 시설 등에 아동권리 교육 구민강사로 파견돼 교육을 실시함과 동시에 아동권리 침해 사례를 발굴하는 등 아동권리 모니터링단으로 활동하게 된다.

참여를 희망하는 주민은 신청서 작성 후 7월2일 오후 6시까지 이메일(5hyuna@ddm.go.kr) 또 동대문구청 아동청소년과 앞으로 우편접수 하면 된다.

신청서는 동대문구청 누리집을 통해 다운로드 할 수 있으며, 우편으로 접수하는 경우 7월2일 오후 6시까지 도착분에 한해 신청이 인정된다.

보다 자세한 사항은 동대문구청 누리집을 참고하거나 동대문구청 아동청소년과 아동친화팀으로 문의하면 된다.

유덕열 동대문구청장은 “지역사회 전반에 아동 존중 문화가 정착하기 위해서는 지속적인 아동권리 교육이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 아동권리 교육을 비롯한 다양한 아동 친화적 정책으로 유니세프가 인증한 아동친화도시, 아동 권리가 증진되는 아동친화 동대문구를 조성하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr