[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 10일 오후 양천구청 3층 디지털미디어센터에서 열린 ‘제26회 환경의 날’ 기념 환경보전 유공자와 환경문예 우수작품 수상자들과 함께 ‘2050 탄소중립’ 실천 퍼포먼스를 했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr