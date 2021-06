미얀마 군용기 추락…군부 추종 고위 승려 포함 12명 사망

악천후 속 추락 2명 생존

군부 추종하던 고위 승려 숨져

[아시아경제 기하영 기자]미얀마 중부 만달레이 지역에서 10일(현지시간) 악천후로 군용기 한 대가 추락해 탑승자 12명이 숨지는 사고가 발생했다.

외신 및 현지 매체에 따르면 군사정권 대변인인 조 민 툰 준장은 언론 배포문에서 "이날 오전 8시께 승무원 6명과 승객 8명을 태우고 수도 네피도를 출발한 항공기가 만달레이주 핀 우 르윈시 인근에서 악천후로 추락했다"며 이같이 밝혔다.

사고 항공기에는 군인과 핀 우 르윈시의 종교 행사에 참여하려던 승려들이 타고 있었던 것으로 알려졌다. 조 민 툰 대변인도 언론 배포문에서 고위 승려 한 명이 탑승하고 있었다고 확인했다. 그는 구조팀이 추락 현장에서 아이 한 명과 군인 한 명을 구조해 인근 병원으로 후송했다고 덧붙였다.

이와 관련 현지 매체 이라와디는 사망한 고위 승려가 바탄다 카비사라라고 보도했다. 네피도 자이곤 사원에 거처하는 바탄다 카비사라는 탄 슈웨 장군의 군사정권 이후로 많은 군부 지도자들이 열성적으로 추종해 온 인물로, 미얀마 내 가장 영향력이 큰 승려 중 한 명이라고 매체는 전했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr