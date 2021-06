靑 NSC "G7서 국제현안해결 주도 참여"

[아시아경제 이지은 기자] 서훈 청와대 국가안보실장은 10일 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회를 주재하며 최근 현안에 대해 논의했다. 이날 참석자들은 최근 우리나라에서 처음 열린 환경 분야 국제회의 ‘P4G 서울 녹색미래 정상회의’의 성과를 평가하고 후속조치를 차질없이 이행해 나가기로 했다.

아울러 이번 주 영국에서 열리는 G7(주요 7개국) 정상회의와 주요국과의 양자 정상외교, 오스트리아·스페인 국빈방문을 통해 우리가 당면한 국제현안 해결에 주도적으로 참여하자는 데도 뜻을 모았다. 4차 산업시대 혁신기술, 친환경 미래산업 분야 등에서 협력을 확대하는 중요한 계기가 될 수 있도록 적극 노력하기로 했다.

또 한반도와 지역 정세를 점검하고 유관국과의 전략적 소통과 협력을 지속해 나가기로 했다. 해외 위험지역에 머물고 있는 우리 국민의 안전과 보호를 강화하고 국내 코로나19 상황을 극복하기 위한 외교적 조치 등도 계속 취해 나가기로 했다.

