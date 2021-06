지역 위해 꾸민 골목 문화공간이 신형 전기차 ‘투어 스팟’ 코스 됐다

삼진식품 AREA6, 현대모터스튜디오 부산 ‘디자인 스팟 투어 by IONIQ5’ 참여



신형 전기차 아이오닉5 타고 부산의 핫한 디자인 스팟으로 드라이브 떠나자

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 지역 상생 모델로 문을 연 로컬컬처 플랫폼인 AREA6(아레아식스)가 신형 전기자동차 투어 코스에 뽑혔다.

삼진식품(대표 황창환)은 지난 2월 오픈한 복합문화 공간 아레아식스가 ‘현대모터스튜디오 부산’에서 진행하는 시승 프로그램인 ‘디자인 스팟 투어 by IONIQ5’의 투어 스팟으로 참여한다고 10일 밝혔다.

아레아식스는 랩핑 아트, 포스터 전시, AR전시 등 다양한 볼거리와 먹거리를 갖춘 로컬 문화 공간이다.

‘2021 부산디자인위크’에서 선정한 ‘11대 디자인 스팟’에 포함되며 이름을 떨친 곳이다.

‘디자인 스팟’은 디자인과 아트를 모두 즐길 수 있는 부산시내 11곳으로 카페와 편집샵, 브랜드 쇼룸, 복합 문화 공간 등으로 구성돼 있다.

아레아식스와 함께 ‘디자인 스팟’으로 선정된 ‘현대모터스튜디오 부산’은 차세대 전기차인 현대자동차 ‘아이오닉5’의 시승과 디자인 핫 스팟 투어가 진행된다.

‘디자인 스팟 투어 by IONIQ5’의 드라이브 코스는 총 2가지이다.

▲드라이브 코스A는 현대모터스튜디오 부산에서 출발해 수영만 요트 경기장, 부산영화의거리, 문탠로드 시점(달맞이길 입구 전망대)을 거쳐, 또 하나의 디자인 스팟인 ‘비아인키노 부산’에 도착하는 경로이다.

▲드라이브 코스B는 코스A와 동일하게 현대모터스튜디오 부산에서 출발해 광안리 해변공원, 영도대교, 부산대교를 거쳐 아레아식스에 도착하는 경로이다.

아레아식스는 해당 시승 프로그램을 통해 방문하는 고객에게 도슨트 동행 아레아식스 투어를 진행할 예정이다.

‘디자인 스팟 투어 by IONIQ5’ 참여 신청은 ‘현대모터스튜디오 부산’ 공식 홈페이지에서 한다. 해당 프로그램은 사전 예약제로, 오는 10일부터 한 달간 운영된다.

2021부산디자인위크는 부산의 첫 디자인 전문 전시로, 오는 17일부터 20일까지 부산 벡스코 제2전시장에서 개최된다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr