어린이 교통안전 릴레이, 방송인 김성주 챌린지 동참

아나운서 출신 방송인 김성주가 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’에 동참했다고 밝혔다.

이 캠페인은 어린이 보호구역 내 교통사고를 예방하고 어린이 보호를 최우선으로 하는 운전문화의 정착을 위해 행정안전부에서 지난해 12월부터 시행하고 있는 어린이 교통안전 릴레이 챌린지 캠페인이다.

국민 아이디어 공모를 통해 선정된 '1단 멈춤, 2단 저쪽, 3초 동안, 4고 예방' 슬로건을 공유한 뒤 다음 참여자를 지목하는 방식으로 진행된다.

영유아 토탈 브랜드 베베숲 박진우 대표의 지목을 받아 참여한 김성주는 캠페인 슬로건이 적힌 팻말을 들고 찍은 사진을 공유하며 어린이 보호를 위한 교통 안전수칙 준수를 다짐했다.

그는 “세 아이를 둔 아버지로서 우리의 미래인 아이들을 보호하기 위한 교통 안전 캠페인에 참여하게 되어 뜻 깊다”고 전하며, “이번 캠페인을 계기로 어린이 안전을 우선시하는 성숙한 운전 문화가 자리잡기를 바란다”고 말했다.

김성주는 다음 주자로 방송인 김용만, 김환 아나운서, 전 야구선수 김병현을 지목했다.

