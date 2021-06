투썸플레이스, 환경의 달 맞아 ‘클린키트’ 2종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 투썸플레이스는 환경의 날을 앞두고 '클린키트' 2종을 출시했다고 10일 밝혔다.

클린키트는 소비자들의 텀블러 사용과 관리를 도와줄 스테인리스 스틸 소재 텀블러와 빨대 세트, 천연 원료로 만든 세척용품으로 구성됐다.

투썸은 친환경 습관 기르기 캠페인 ‘#에코히어로 챌린지’ 등을 통해 소비자들에게 클린키트를 소개하며 일회용품 사용을 줄여 나가는데 동참하도록 유도하고 있다.

최근 출시한 단호박 크림치즈 샌드위치 포장재로 PLA 소재를 적용하는 등 친환경 소재 포장재 전환과 플라스틱 저감을 위해서도 노력하고 있다. PLA는 옥수수 전분에서 추출한 원료로 만든 친환경 수지로 환경호르몬과 중금속 등 유해물질이 없으며 폐기시 미생물에 의해 100% 생분해 된다.

투썸은 2019년부터 빨대 없이 사용 가능한 에스프리 리드(Straw Free Lid)를 도입해 플라스틱 빨대 사용량을 절반 이상 절감한 바 있다.

