[아시아경제 조현의 기자] 미얀마 군부가 아웅산 수치 국가고문의 부패 혐의에 관한 조사에 착수했다.

10일 주요 외신은 현지 매체를 인용해 미얀마 반부패위원회가 수치 고문이 설립한 자선재단의 토지 오남용과 금품 수수에 대한 수사에 착수했다고 보도했다.

수치 고문은 지난 2월 1일 이후 군부에 의해 가택 연금됐다.

그는 불법 수입한 워키토키를 소지·사용한 혐의(수출입법 위반)를 비롯해 지난해 11월 총선 과정에서 코로나19 예방 수칙을 어긴 혐의로 기소됐다. 여기에 선동과 전기통신법 위반, 뇌물수수 혐의도 추가됐다.

이와 함께 최대 14년간의 징역형 선고가 가능한 공무상 비밀 엄수법 위반 혐의도 받고 있다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr