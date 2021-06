경남소방본부, 풍수해는 미리 대비해야 가장 안전

평균 수온 상승 등으로 태풍 발생 가능성 증가

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남소방본부는 10월 15일까지 풍수해 대비 긴급구조대책 기간으로 정하고, 사전 대비 체계 구축에 들어간다.

기상청에 따르면 올여름 강수량은 평년(622.7~790.5㎜)과 비슷하나 기온은 평년보다 높은 전망이며, 평균 수온 상승으로 태풍 발생 증가가 예상된다.

도 소방 본부는 이에 대한 사전 조치로 상습 피해 지역 등 취약 지역 1580개소에 대해 사전 점검 및 순찰을 강화한다.

또한 호우주의보 및 경보, 태풍 예비 특보 시 119 수보대의 증설과 단계별 근무자 보강으로 도민의 안전 수요를 고려한 선제 대응을 추진한다.

지난해에는 5호 태풍 장미를 시작으로 총 4개의 태풍과 집중 호우가 경남도를 지나갔다.

태풍과 호우로 인한 출동은 총 1561건으로 168명의 인명 구조와 123건의 배수 지원, 1083건의 안전 조치를 했다.

올해 역시 이른 장마 및 집중 호우가 예상돼 도민의 각별한 안전 주의가 필요하다.

김조일 경남소방본부장은 "풍수해 피해 지역 예방 점검 및 대응으로 도민의 안전에 소방력을 총동원하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr