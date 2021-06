착한 가격과 풍부한 인프라 갖춘 신보라매 두산위브, 홍보관 눈길

지역주택조합은 최고의 프리미엄과 인프라를 자랑하면서도 일반 분양 대비 착한 가격으로 마련할 수 있는 최적의 대안으로 제안되고 있다.

지역주택조합에 대한 관심은 관악구에도 동일하게 적용되고 있다. 해당 지역의 경우, 관내 일자리 창출 및 교육정책의 개선, 복합센터 확충에 따른 일자리 창출로 인해 인구유입과 부동산 가치도 동반상승 되고 있다.

또한 해당 지역의 인구유입 연령대로는 30~50대 비율이 45.47%로 가장 두터운 수요층을 형성하고 있다. 실제로 해당 세대들은 내 집 마련을 위한 최적의 방안으로 지역주택조합을 꼽고 있다.

특히 당곡역 지역주택조합인 신보라매 두산위브는 최근 들어 가장 인기를 모으고 있는 4Bay, 5Bay 형식으로 맞통풍과 조향을 모두 확보한 설계를 자랑한다.

여기에 주부들로부터 호응을 받고 있는 ㄷ자 형태의 주방과 독립된 아일랜드 식탁을 갖추고 있으며 59m² 4Bay와 84m² 5Bay의 혁신설계로 선호도 높은 중소형 평형 타입으로 구성되어 있다.

해당 단지의 교통 조건 역시 입주희망자들 사이에서 인기 요인으로 꼽히고 있다. 신림역, 보라매역, 당곡역, 트리플 역세권의 황금라인을 자랑하고 있어 예비 입주자들의 기대감도 상당하다.

더 나아가 이 사업지는 역세권, 공세권, 몰세권, 의세권, 학세권을 모두 갖춘 보기 드문 최고의 입지로 각광받고 있다.

입주민을 위한 단지 내부의 시설 또한 현대적 감각에 맞게 구성될 예정이다. 어린이 물놀이터가 설치되는 것은 물론 안개분수 터널, 단지 내 다양한 쉼터, 내부 정원들이 마련되어 단지 내에서 풍족한 여유를 즐길 수 있을 것으로 보인다.

첨단 내부 시설 옵션과 차별화된 프리미엄 또한 자랑하고 있다. 대표적으로 첨단형 미래 라이프 스타일을 위한 스마트 하우스, 세대 현관 샤워 시스템, 청정 환기 시스템, 미세먼지 저감 방충망, 화장실 바닥 난방을 갖추고 있어 내부시설에 대한 높은 평가를 받고 있다.

홍보관 오픈과 함께 시작된 조합원 모집과 관련된 사항은 홍보관 방문 및 대표전화를 통해 확인이 가능하다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr