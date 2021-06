美-캐나다 송유관 연결사업 결국 중단...소송전 본격화

바이든 사업중단 행정명령 내린지 5개월만

美 23개주, 공사중단에 반기...소송전 치열해질듯

[아시아경제 이현우 기자] 미국과 캐나다간 송유관 연결사업을 추진해오던 트랜스캐나다(TC)에너지가 연결사업 전체를 중단한다고 공식선언했다. 조 바이든 미국 대통령이 해당사업에 대한 중지명령을 내린지 5개월만에 결국 송유관 사업은 완전히 중단됐다. 바이든 행정부의 친환경정책에 대한 강력한 의지는 표명하게 됐지만, 미국 내 23개주에서 바이든 행정부를 상대로 공동 소송을 제기하면서 앞으로 소송전이 치열하게 전개될 것으로 전망되고 있다.

9일(현지시간) 캐나다 CBC뉴스 등 현지언론에 따르면 TC에너지는 이날 미국과 캐나다 간 송유관 연결사업인 키스톤XL 송유관 프로젝트를 공식 중단하겠다고 발표했다. 해당 사업은 지난 2008년부터 진행돼온 약 80억달러 규모 사업으로 캐나다 엘버타에서 미국 텍사스만까지 2735km 길이의 송유관을 건설해 하루 80만배럴의 석유를 수송할 계획이었다. CBC뉴스에 따르면 현재까지 투입된 공사비용을 포함해 약 13억달러의 매몰비용이 발생할 것으로 추산된다.

바이든 대통령은 이 송유관 연결사업 중단을 지난해 대선 주요공약으로 내세웠으며, 올해 1월 직후 키스톤XL 송유관 프로젝트 중단 행정명령에 서명했다. TC에너지는 매몰비용과 공사 근로자들의 대량실업 등을 이유로 미 정부가 결정을 철회해줄 것을 줄기차게 요구해왔지만, 바이든 행정부의 의지가 매우 강한 것을 확인하고 사업중단을 공식 발표한 것으로 풀이된다.

해당 사업은 원래 버락 오바마 행정부 때 한차례 중단됐다가 전임 도널드 트럼프 행정부 때 공화당의 강력한 지지 속에 재개된 바 있다. 이에따라 공화당 소속 주지사들은 이번 공사중단에 크게 반발하며 공동 소송을 준비중인 것으로 알려졌다.

CNN에 따르면 지난 3일 플로리다주와 알래스카주가 고소에 합류하면서 송유관 건설 중단 반대 공동소송에 합류한 주는 23개로 늘어났다. 이들 주들은 법원에 대통령과 중앙정부가 외국과 주정부간의 무역을 규제하거나 의회에서 통과된 사업을 일방적으로 취소할 권한이 없다며 소송전을 준비 중인 것으로 알려졌다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr