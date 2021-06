영암소방서, 찾아가는 이동안전체험교실 운영

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 영암소방서(서장 임동현)는 9일 안전 체험과 교육 기회가 적은 농촌 학교인 장천초·서호중학교 학생을 대상으로 이동안전체험차량을 활용한 이동안전체험교실을 운영했다고 밝혔다.

또한 미래 소방관 체험 교실도 함께 운영해 소방관 직업의 이해와 그동안의 궁금점을 해소하는 시간을 가졌다.

소방안전체험은 전라남도에 세 번째로 배치된 신형 이동안전체험차량을 활용해 진행했으며, 지진 및 열·역화, 장애물 및 암흑 탈출 체험 등 다양한 체험을 제공할 수 있어 학생들의 흥미를 유도하고 자연스레 체험을 통한 상황별 대처 능력을 숙달할 수 있어, 교직원과 학생들에게 큰 호응을 얻었다.

영암소방서 관계자는 “이동안전체험차량으로 상대적으로 화재에 취약한 학생들이 화재에 침착하고 올바른 판단력으로 슬기롭게 화재에 대처하기를 바라며, 향후 이동안전체험차량을 적극적으로 활용한 교육활동을 진행할 계획이다”며 “관내 학교의 적극적인 참여를 요청한다”고 당부했다.

