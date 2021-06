광주 철거 중 건물 붕괴, 매몰 버스 내부 수색 종료

승객 9명 사망·중상 8명 등 17명 최종 확인



버스 밖 추가 피해자 존재 가능성 염두 수색 중

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 재개발지역 한 5층 건물이 철거 중 무너져 내리면서 덮친 시내버스 내부 수색이 종료됐다. 9명이 사망했고 8명이 중상을 입어 병원으로 이송됐다.

9일 소방당국에 따르면 이날 오후 4시 20분께 광주 동구 학동 한 재개발지역에서 철거 중인 건물이 붕괴되면서 도로에 있던 시내버스 1대가 완전히 매몰됐다.

사고 발생 초기 소방당국은 목격자 진술 등을 통해 버스 내 승객이 12명이 있었다고 보고 구조작업에 나섰지만 수색이 진행될수록 피해 규모는 커졌다.

소방당국은 버스 내 수색은 마무리 됐지만 붕괴 범위가 넓어 추가 피해자의 가능성을 염두하고 수색을 이어가고 있다.

당초 버스와 함께 매몰된 것으로 추정되는 승용차는 붕괴 직전 멈춰 화를 면한 것으로 알려졌다.

건물이 무너지면서 현장을 둘러싼 임시 가건물인 비계가 함께 쓰러져 왕복 7차선 도로 절반이 잔해와 토사에 파묻혔다. 도로 맞은편 버스 정류장의 유리가 깨질 정도로 그 충격은 상당했다.

철거 작업은 5층 건물 맨 윗층부터 시작하는 방법으로 진행됐다. 한 층씩 부수며 내려오는 방식이다.

철거작업을 진행 중이던 작업자 들은 붕괴 직전 소리가 나는 등 이상 징후가 발생하자 곧바로 대피한 것으로 전해졌다.

곧이어 건물이 무너졌고 버스를 덮쳐 대참사가 발생했다.

광주경찰청은 이 사고와 관련해 형사과장을 팀장으로 한 전담 수사팀을 편성했다. 수사팀은 10일 오후 국립과학수사연구소와 함께 합동감식에 나선다.

합동감식을 통해 철거 과정에서의 안전 수칙 준수와 더불어 과실 여부가 있는지 정밀 수사할 계획이다.

