윤석열, 첫 공식 행사 참석하자 "파이팅" vs "구속하라"

지지자와 반대 세력 갈려 고성 오가



尹 "우당 기념관 뜻 깊고 반가운 일"

[아시아경제 이현주 기자, 박준이 기자] "윤석열 대통령 파이팅" vs "윤석열 구속하라"

야권 유력 대선 후보인 윤석열 전 검찰총장이 처음으로 공개 행사에 등장하자 현장은 지지자와 반대파, 취재진까지 뒤섞여 아수라장을 방불케 했다.

9일 오후 서울 남산 예장공원에 문을 연 우당 이회영 선생 기념관 개관식에 참석한 윤 전 총장은 "어른들께 어릴 적부터 우당의 삶을 듣고 강렬한 인상을 많이 받아왔다"며 "(우당의 삶은) 망국의 상황에서 정말 노블레스 오블리주를 아주 생생하게 상징하는 것이라고 저는 생각한다"고 말했다. 또 "한 나라가 어떤 인물을 배출하느냐와 함께 어떠한 인물을 기억하느냐에 의해 그 존재가 드러난다"며 "우당 선생 기념관 개관이 아주 뜻 깊은 대단히 반가운 일"이라고 덧붙였다.

개관식이 열린 남산 예장공원은 공개된 장소여서 수많은 인파가 몰렸다. 지지 세력은 "윤 총장님 파이팅", "잘 모셔라" 라며 목소리를 높였다. 반면, 일각에선 "개관식인데 정치적 이야기 하면 안된다"고 소리치거나 "장모 사건 해명해달라"는 요구도 터져 나왔다. 지지자와 반대 세력이 서로 얽혀 조용히 하라, 길을 비키라며 고성도 오갔다.

4·7 재보궐 선거 사전투표 이후 윤 전 총장의 첫 공식 행보여서 취재 열기도 뜨거웠다. 최근엔 윤 전 총장의 국민의힘 입당설까지 불거지고 있는 상황이다.

그러나 국민의힘 입당 검토 여부와 대선 출마 여부 등을 묻는 취재진들의 질문에 윤 전 총장은 "거기(입당)에 대해선 제가 아직"이라며 "오늘 처음으로 제가 이렇게 나타났는데 제가 걸어가는 길을 보시면 다 아시게 되지 않겠나"고 말했다. 또 대권 도전에 대해 묻자 "제가 우리 국민 여러분들의 기대 내지는 염려 이런 걸 다 경청하고 알고 있다"면서 "여러분이 좀 지켜봐달라"고 했다.

윤 전 총장이 우당 기념관을 둘러보는 사이 취재진들이 채근하자 그는 "오늘은 이회영 선생을 기리는 날"이라며 "제가 여기서 앞으로 어떻게 하겠다란 말씀을 드리는 건 적절치 않다"며 선을 긋기도 했다.

윤 전 총장은 이날 자신의 검증 자료를 수집 중이라고 밝힌 송영길 더불어민주당 대표와도 만나 인사를 나누었다. 오세훈 서울시장은 윤 전 총장을 향해 "정말 환영한다"면서 "앞으로 자주 모셔야겠다"고 말했다.

윤 전 총장이 사실상 정치적 데뷔를 한 가운데 대민 행보를 위한 발걸음도 재촉할 전망이다. 윤 전 총장은 다음 주께 공보를 담당할 실무진을 꾸려 본격 대선 행보에 나설 것으로 알려졌다. 한편, 윤 전 총장은 한 언론과 전화 통화에서 "더불어민주당 의원들의 부동산 불법 거래 의혹에 대해 "수사권도 없는 국민권익위원회에서 조사를 했는데도 국민들이 놀랄만한 결과가 나왔다"면서 "이젠 국민들은 이미 여야가 합의한 특검을 통해 전모가 밝혀지기를 기대할 것"이라고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr