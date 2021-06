비트코인 2만달러대 추가 하락 전망 나와…"거대한 매도 모멘텀"

[아시아경제 김보경 기자] 비트코인 가격이 개당 2만달러대로 더 추락할 수 있다는 전망들이 나오고 있다.

블룸버그통신은 금융서비스 업체인 오안다, 시장분석업체인 에버코어ISI, 톨백컨 캐피털 어드바이저스 등을 인용해 비트코인의 2만달러대 진입이 가시권에 들어올 수 있다고 8일(현지시간) 보도했다.

오안다 코퍼레이션의 선임 애널리스트인 에드워드 모야는 "비트코인이 3만달러선에 위험스럽게 접근하고 있다"면서 "3만달러선이 무너지면 거대한 매도 모멘텀이 생길 수 있다"고 말했다.

에버코어ISI의 기술 전략가인 리치 로스와 톨백컨 캐피털 어드바이저스의 마이클 퍼브스는 비트코인의 추가 하락 시 2만달러대가 잠재적인 가격 수준이라고 전망했다.

오안다의 아시아태평양 담당 애널리스트인 제프리 핼리는 "일단 3만달러선이 무너지면 투매가 악화할 수 있다"고 예상했다.

비트코인 가격은 지난 4월 6만4000달러를 넘어서는 등 급등세를 보이다가 최근 크게 조정을 받아 3만1000달러대까지 밀려났다.

