가파른 정상 향해 오르고 또 올랐다 … ‘상상’을 이기는 대학 UNIST, 세계대학평가서 상승 랠리

2021년 THE 아시아대학평가, 네이처 인덱스 교육기관 평가서 상방



라이덴랭킹 5년 연속 국내 1위, QS 피인용도 점수는 국내 2위·세계 9위

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 기대를 섞어 예상해도 상상보다 더 빠른 속도로 질주하는 국내 대학이 있다.

논문 피인용도 5년 연속 국내 1위, 아시아대학 순위 2계단 상승, 기초과학 논문 평가 세계 교육기관 순위 13계단 상승.

울산과학기술원(UNIST, 총장 이용훈)이 올해 세계대학평가에서 받은 성적들이다.

이 ‘신생’ 대학은 태어난 뒤부터 기록 경신을 멈추지 않는다. 지금 아시아대학평가에서는 국내 5위, 아시아에서 21위에 올랐다.

UNIST는 올해 처음 진입한 QS 세계대학평가에서 ‘교원 1인당 피인용’ 점수 만점을 기록해 국내 2위, 세계 9위로 평가받았다.

또 네덜란드 라이덴랭킹에서 5년 연속 국내 1위 자리를 지켰다. 국내 대학 중 논문의 질이 가장 우수하다는 평가를 세계가 대신해서 매겨주고 있는 것이다.

국내 5위, 아시아 21위에 오른 THE 아시아대학평가는 지난해 국내 7위, 아시아 23위였다. 추월하기 더 힘들어지는 가파른 정상 쪽으로 두 계단이 또 뛰었다.

네이처 인덱스가 발표한 교육기관 순위에서는 국내 5위, 세계 147위로 평가됐다. 국내 순위는 전년과 같았지만, 세계 순위는 무려 13계단 뛰어올라 150위권 이내에 들었다.

영국의 대학평가기관 QS가 현지시간 8일 발표한 2021년 세계대학평가에서 UNIST는 국내 8위, 세계 212위에 랭크됐다.

‘교수 1인당 피인용’ 부문에서는 만점(100점)을 받았다. 이 부문에서 똑같이 만점을 받은 GIST에 이어 국내 2위에 올랐으며, 세계 순위는 9위로 평가됐다.

논문의 우수성은 다른 평가에서도 드러났다. 지난 2일 발표된 2021년 라이덴랭킹에서 단연 돋보였다.

전체 논문 중 피인용 상위 10% 논문의 비율로 대학의 연구영향력을 평가하는 이 랭킹에서 UNIST는 또다시 국내 1위에 올랐다.

UNIST는 피인용 상위 10% 논문 비율과 상위 1% 논문 비율 모두에서 국내 1위 자리를 지켰다.

지난 2일 영국의 대학평가기관 THE는 2021년 아시아대학평가 결과를 내놨다.

UNIST는 국내 5위, 아시아 21위에 오르며 국내 5위권 대학 중 유일하게 순위가 상승한 대학이 됐다.

UNIST는 이 평가의 피인용도 점수에서 국내 대학 중 가장 높은 점수인 90.8점을 기록했다.

앞선 5월 20일 과학전문 학술지 네이처는 2021년 교육기관 순위를 발표했다.

이 평가는 국제 유력 학술지 82개에 등재된 각 기관의 논문별 연구자, 공저자 기여를 종합적으로 산출한다.

UNIST는 고품질 연구 성과를 평가하는 이 지표에서 세계 순위를 13계단 끌어올려 처음으로 150위 이내에 들었다.

이용훈 총장은 “2020년 한해에만 세계 3대 저널에 15편의 논문을 게재해 최고 수준의 연구를 쏟아내고 있다”고 자랑했다.

이 총장은 “연구의 질적 우수성은 물론 교육환경과 국제화 등에서도 지속적인 개선을 통해 세계적 연구중심대학으로 성장해나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr