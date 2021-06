여름 파자마 스내피커들 ‘해피니스 해프닝’ 썸머컬렉션 출시

‘원 마일 웨어’가 여전히 강세다. 실내는 물론 집 근처 ‘원 마일(One- mile)’내에서 편안하고 스타일리시하게 입을 수 있는 패션을 뜻하는 원 마일 웨어는 이제 일시적 트렌드를 넘어 일상복이 됐다. 원 마일 웨어의 인기에 힘입어 파자마도 잠자리를 벗어났다. 잘 때 외에도 근사한 파자마를 입고 생활하는 이들이 늘어난 것. 그중 기분을 바꾸는 공감각라운지웨어로 알려진 스내피커들이 여름을 맞아 14일, 썸머컬렉션을 선보였다.

일상을 깨우는 작지만 설레는 사건, ‘해피니스 해프닝’은 1980년대 프랑스 청춘 영화를 모티브로 한낮의 피크닉, 호숫가 풀 내음, 숲속의 로맨스 같은 낭만적 요소를 매일 접할 수 있는 일상적 감각으로 풀어낸 컬렉션이다.

또 패브릭 전문 기업답게 축적된 데이터와 노하우를 기반으로 시각적으로도 청량함을 느낄 수 있도록 명도와 채도를 고려한 독자적인 컬러와 패턴으로 구성했으며 미니멀한 디자인으로 어떤 움직임에도 가벼운 착용감을 선사하는 반팔 파자마 세트와 두툼하고 부드러운 배스 로브를 새롭게 출시했다.

특히 올 여름 가장 감각적인 소재로 꼽히는 테리를 사용해 특유의 보송보송하고 부드러운 텍스처가 매력적인 배스 로브는 대담한 스트라이프와 컬러가 자아내는 레트로 무드로 실내뿐 아니라 수영장이나 비치에서도 독보적인 스타일링을 연출할 수 있다.

한편, 스내피커들은 홈페이지 가입 시 즉시 사용 가능한 3,000원 쿠폰과 함께 5만 원 이상 5,000원, 10만 원 이상 10,000원, 30만 원 이상 30,000원 할인 등 론칭 이벤트 3종 할인 쿠폰을 추가로 지급하고 있으며 중복 사용도 가능하다.

스내피커들의 썸머컬렉션 ‘해피니스 해프닝’은 오늘부터 온라인스토어에서 구매할 수 있으며 21일부터는 w컨셉, 29cm, 무신사, 위즈위드, 겟트 등 편집숍에서도 만나볼 수 있다.

