[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 8일 오전 문래동 도시텃밭 옆 마당에서 열린 ‘장학기금 마련을 위한 여성단체연합협의회 바자회’에 방문해 물품을 살펴보고 봉사자와 대화했다.

바자회는 영등포구 여성단체연합협의회 주관으로 문래동 텃밭 인근 공지에서 매월 둘째 주 화·수요일에 개최될 예정이다. 수익금은 전액 영등포장학재단에 전달돼 지역 내 어려운 환경에서 학업을 이어가는 학생들을 위한 후원금으로 쓰여진다.

채현일 구청장은 "바자회에 물심양면 힘을 모아주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며, 나눔과 기부문화의 확산으로 복지 사각지대 없는 탁트인 영등포를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.

