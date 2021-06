NYT 등 주요 언론 한때 접속불가…백악관·英 정부도 다운(종합2보)

[아시아경제 김유리 기자] 미국 뉴욕타임스(NYT)와 CNN, 영국 가디언, 파이낸셜타임스(FT) 등 세계 주요 언론 웹사이트를 비롯해 미국 백악관과 영국 정부 홈페이지가 8일(현지시간) 한때 다운됐다가 복구되는 일이 발생했다.

블룸버그통신과 프랑스 르몽드 등의 웹사이트도 다운됐다. 트래픽이 몰리는 사이트인 레딧, 아마존, 페이팔, 스포티파이 등도 접속 장애가 나타났다. 이들 사이트에 접속하면 '에러 503 서비스 이용 불가능(Error 503 Service Unavailable)' 또는 '접속실패(connection failure)' 등의 메시지가 떴다. 접속 장애는 웹사이트에 따라 수분에서 1시간 가량 지속됐다.

주요 외신은 웹사이트 접속 장애 여부를 모니터링하는 사이트 '다운디텍터'를 인용, 아마존 웹사이트에 접속할 수 없다는 신고가 2000건, 레딧에 문제가 발생했다는 신고가 2만1000건 들어왔다고 보도했다.

AFP 통신은 이날 오전 10시44분(그리니치표준시·GMT) 기준 장애가 발생했던 대부분 사이트는 다시 복구됐다면서도 일부는 영향이 지속되고 있다고 전했다. 백악관과 영국 정부 사이트 역시 현재는 정상적으로 운영되고 있다.

이날 접속 장애는 웹사이트가 다운된 언론사들을 고객사로 두고 '콘텐츠 전송 네트워크(CDN)' 등을 제공하는 미국 클라우드 컴퓨팅 서비스 업체 패스틀리에 기술적 문제가 발생해 일어난 것으로 관측됐다.

CDN는 온라인서비스 사용자에게 각종 콘텐츠를 더 빠르게 전송하도록 세계 곳곳에 캐시를 저장해두는 서버를 설치, 사용자에게서 지리적으로 가장 가까운 서버에서 콘텐츠를 전송하게 하는 기술이다. 패스틀리는 이날 접속 장애가 나타난 이후 "문제를 파악해 해결책을 적용했다"고 밝혔다.

