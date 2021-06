[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 8일 오후 개관을 앞둔 YDP미래평생학습관 맘든든센터 시설을 둘러보았다.

YDP미래평생학습관에는 보육시설인 맘든든센터와 평생학습 지원을 위한 교육공간, 컴퓨터·스마트폰 등 온라인 역량 교육이 가능한 스마트교육장이 조성돼 있는 다목적 교육지원시설로 18일 정식 개관을 앞두고 있다.

채현일 구청장은 "YDP미래평생학습관의 개관과 운영에 힘써 누구나 배우고 꿈꿀 수 있는 평생학습도시 영등포를 만들어가겠다"고 전했다.

