장석웅 전남교육감, 직무수행 지지도 25개월 연속 1위

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 전남교육감이 25개월 연속 직무수행 지지도 1위를 차지했다.

8일 전남도교육청에 따르면 장석웅 교육감은 여론조사기관 리얼미터가 실시한 전국 17개 시·도교육감의 5월 직무수행 평가에서 48.6%의 지지를 얻어 지난 2019년 5월 이후 25개월째 1위를 기록했다.

장 교육감은 취임 이후 35차례의 지지도 조사에서 이번을 포함해 27차례 1위에 올랐고, 나머지 8번은 2위를 차지했다.

장 교육감은 학생을 중심에 놓는 교실·수업 혁신, 민주적 조직문화 형성, 따뜻하고 평등한 교육복지 실현, 소통과 협력의 교육자치 구현에 매진한 결과 교육 현장에 변화를 이끌었다.

특히 코로나19 장기화 국면 속에서 선제적이고 창의적인 정책으로 학생과 교직원의 감염을 최소화함은 물론 선도적으로 전면등교를 실시했다.

장 교육감은 “지지율 1위에 만족하지 않고, 초심으로 돌아가 학생 중심 교육혁신에 매진하겠다”며 “모든 학생은 소중하고, 한 아이도 포기할 수 없다는 생각에 따라 기초학력 책임교육 및 진로·진학 지도를 더욱 강화해나가겠다”고 말했다.

