[포토]서울 강서구, 마곡산업단지 탄소중립 협의체 구성 업무협약 체결

민·관·공 협력체계 구축… 마곡산업단지 탄소중립 도시 조성 박차

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)가 8일 이상기후의 주범인 온실가스를 줄이고 2050년 탄소중립 실현에 선도적인 역할을 하기 위해 민·관·공 협력체계를 구축했다.

구는 이날 오후 구청장실에서 마곡산업단지 입주기업협의회(대표 한승우), LG사이언스파크(전무 이삼수), 서울에너지공사(사장 김중식)와 ‘마곡산업단지 탄소중립 협의체 구성을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

협약에 따라 각 기관은 탄소중립 실현을 위해 ▲지구단위 수요반응자원(DR) ▲발전량예측기반 소규모전력중개 ▲탄소중립 숲 조성 ▲그린모빌리티 충전인프라 보급 ▲신재생에너지 및 에너지효율화 등 5가지 사업 분야에서 상호 협력하기로 했다.

노현송 구청장은 “협약 기관들과 힘을 모아 우리구 여건에 맞는 특화된 탄소중립 사업을 추진할 것”이라며 “앞으로도 2050년 탄소중립 실현을 목표로 지역사회와 함께 다양한 정책과 사업들을 발굴, 실천해 나가겠다”고 말했다.

