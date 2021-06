"日, 알츠하이머 신약 승인 여부 연내 결론 가능성"

[아시아경제 김유리 기자] 일본 정부가 미국 식품의약국(FDA)이 승인한 알츠하이머병 신약 '아두카누맙(Aducanumab)'의 승인 여부가 연말께 결론날 가능성이 있다고 교도통신 등이 8일 보도했다.

아두카누맙은 미국 제약사 바이오젠이 일본 업체 에자이와 함께 개발했다. 바이오젠 일본 법인이 지난해 12월 일본 후생노동성에 승인을 신청해 현재 심사 중이다.

미국에서는 FDA 승인에 따라 '애듀헬름(Aduhelm)'이라는 상품명으로 판매될 예정이다.

후생노동성 치매 정책 관계자는 FDA가 아두카누맙을 승인한 것이 밝은 징조이기는 하나 일본에서 승인되더라도 정책에 미치는 영향을 판단하려면 대상자 수, 효과, 부작용 등을 잘 살펴야한다고 말했다. 후생노동성은 FDA의 승인 판단을 심사에 참고한다는 방침이다.

가토 가쓰노부 일본 관방장관은 아두카누맙에 관해 "일본에서도 실용화가 되면 공생과 예방을 추진하는 데도 도움이 될 것"이라고 기대감을 표했다.

한편 나이토 하루오 에자이 최고경영자(CEO)는 아사히신문에 바이오젠이 신약 가격을 환자당 연간 5만6000달러(약 6200만원)로 책정한 것이 과도하다는 논란에 대해 '합리적인 가격'이라는 견해를 밝혔다. 그는 "환자나 가족에게 어떤 가치를 줄 수 있는지를 바탕으로 가격이 설정됐다. 알츠하이머에서 해방된 1년의 가치"라고 말했다. 다만 일본에서의 가격은 완전히 별개라고 강조했다.

