[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 고성군은 제일농공단지와 율대일반산업단지 주변에 미세먼지 차단숲 조성을 완료했다고 8일 밝혔다.

‘미세먼지 차단숲’은 산림청의 탄소중립을 이끌어 가는 그린뉴딜의 핵심 사업으로, 고성군은 공모에 선정돼 10억원의 예산을 확보했다.

시는 제일농공단지와 율대일반산업단지 주변 1㏊의 부지에 미세먼지 감소 효과가 높은 편백, 가시나무, 은목서 등 15종 2672주를 심어 오염물질을 줄이는 완충녹지를 만들었다.

국립산림과학원의 연구 결과에 따르면 나무 1그루당 연간 35.7g의 미세먼지를 흡수하며, 1㏊의 숲은 대기 중 미세먼지 등 연간 168㎏의 오염물질을 줄일 수 있다고 한다.

김주화 녹지공원과장은 “앞으로도 생활권 주변 도시 숲 조성을 확대해 군민들이 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 노력하겠다“고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr