헤파람, 항바이러스 필터 탑재한 ‘환기청정기’ 통해 실내 공기질 케어 솔루션 제안

헤파람이 최근 항바이러스를 탑재한 ‘환기청정기’로 실내 공기질 케어 솔루션을 제안하고 있다.

해당 제품은 미세먼지와 초미세먼지, 각종 바이러스 등으로 오염된 실내 공기질을 향상시키는 데 도움이 될 뿐만 아니라 공기청정과 환기 기능을 동시에 구현하여 실내 공간의 유해물질 농도를 낮추는 데 특화되어 있다.

일반적으로 가정에서 사용하는 공기청정기는 실내 공기를 외부와의 순환 없이 청정하는 역할만을 담당하고, 환기는 이루어지지 않아 실내 중에 있는 바이러스, 세균 등과 같은 오염물질과 실내 유해 물질을 제거하기는 어렵다. 이는 외부로부터 새로운 공기를 유입시키지 못하기 때문에 실내 공기를 계속해서 걸러내고 뿜어내고를 반복하여 공기를 재활용하게 되는 원리이다.

때문에 환기는 별도 해주는 것이 중요한데, 헤파람 환기청정기는 양압식 환기를 이용하여 기존의 음압 환기의 문제점을 모두 보완하고 외부 공기를 필터링하여 청정한 공기만을 실내로 계속해서 불어넣어 주는 역할을 하고 있다.

또한 헤파람 환기시스템은 프리필터와 헤파필터, 항바이러스 필터의 고성능 3단계 복합필터를 통해 미세먼지와 초미세먼지를 완벽하게 차단하며, 최근에 탑재된 구리 나노 항바이러스 필터는 한국산업기술원 KTL에 의해 93.3%의 코로나 19를 포함한 부유 바이러스 저감률을 보이고 4종의 세균에서 99.9%의 향균 효과를 갖추었음을 입증했다.

공기청정 기능에 환기청정 기능이 더해진 헤파람 외기청정기는 구리나노 항바이러스 필터로 바이러스 사멸을 하여 2차 감염 우려를 원천 차단하는 뛰어난 성능으로, 소비자들의 관심이 급증하고 있다.

여기에 창문, 창틀, 벽, 천장, 방화문 등 공간에 제약 없이 어디든 설치가 용이하고, 인체에 직접 닿는 바람과 소음이 없어 가정이나 다중이용시설 등에 편리하게 사용할 수 있다.

관계자는 ‘최근에 미세먼지와 초미세먼지 등의 대기오염과 더불어 바이러스 등에 대한 고민으로 우수한 품질의 환기 시스템을 찾는 소비자가 늘어나고 있다. 이에 본사에서는 화재 방재 등급 1,2급 시험에 합격한 바도 있는 안전성 높은 환기 가전을 소개한다’라고 전했다.

