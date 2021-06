고운세상코스메틱, 생활 속 친환경 실천 독려하는 탈(脫) 플라스틱 '고고챌린지' 동참

- 한국콜마 안병준 대표 지명으로 고운세상코스메틱 이주호 부사장 동참

- FSC 인증 친환경 종이 포장재부터 테이프 없는 택배 박스, 천연 펄프 적용… ‘지속적인 친환경 소재 적용한 클린뷰티’ 브랜드 실천 약속

더마코스메틱 브랜드 ‘닥터지(Dr.G)’를 운영하는 고운세상코스메틱이 생활 속 플라스틱 줄이기 실천을 위한 ‘고고챌린지’에 동참한다고 8일 밝혔다.

고고챌린지는 일회용품과 플라스틱을 줄이기 위해 환경부가 시작한 ‘생활 속 탈(脫)플라스틱 실천' 운동이다. 생활 속에서 하지 말아야 할 행동과 할 수 있는 행동을 한 가지씩 약속하고 다음 주자를 지목하는 릴레이 방식으로 진행된다.

글로벌 화장품 연구·개발·생산(ODM)기업인 한국콜마 안병준 대표에게 지목을 받은 고운세상코스메틱 이주호 부사장은 다음 릴레이 주자로 클리오 윤성훈 부사장을 지목했다. 또한, 전 임직원과 함께 페트병 생수 사용을 줄이고 친환경 소재의 제품 및 포장재를 확대해나갈 것을 약속했다.

약속 이행을 위해 고운세상코스메틱은 임직원이 마시는 페트병 생수 제공을 중단하고, 라이프스타일 브랜드 '모베러웍스(Mobetterworks)’와 협업해 제작한 텀블러와 나무 칫솔, 스테인리스 빨대가 포함된 ‘제로 웨이스트 비기너 세트’를 전 직원에게 제공했다.

고운세상코스메틱은 지속적인 친환경 클린뷰티를 목표로 환경 보호에도 앞장서고 있다. 최근에는 접착식 테이프를 사용하지 않은 친환경 택배 박스를 도입했으며, 리뉴얼 출시한 ‘레드 블레미쉬 클리어 수딩 액티브 에센스’는 메탈프리 플라스틱 펌프를 적용해 제품 용기의 재활용성도 높였다. 또한, 오염물질이 적고 생분해성이 높은 식물성 소이 잉크를 활용한 포장재와 FSC 인증 친환경 종이 사용도 확대해나갈 방침이다.

소비자들도 이번 고고챌린지에 동참하도록 권장하고자 인스타그램 이벤트도 오는 6월 13일까지 진행한다. 닥터지 공식 인스타그램에 생활 속 플라스틱을 줄이기 위한 실천 방법을 댓글로 달면 추첨을 통해 15명에게 제로 웨이스트 비기너 세트를 증정한다.

고운세상코스메틱 이주호 부사장은 “전 세계적으로 환경문제에 대한 관심이 매우 높은 가운데 플라스틱 사용을 줄이도록 권장하는 이번 고고챌린지에 동참하게 되어 매우 기쁘다”며 “앞으로도 고운세상코스메틱은 친환경 소재를 적용한 제품을 다양하게 선보이며 소비자들과 함께 착한 소비를 촉진하고, 더 건강하고 아름다운 세상을 위해 친환경 경영을 강화해 나가겠다”라고 밝혔다.

한편, 고운세상코스메틱의 대표 브랜드 닥터지는 6월 한 달간 올리브영 특별 프로모션을 진행하고 레드 블레미쉬 클리어 수딩 크림 한정 세트를 선보인다. 해당 스페셜 세트의 패키지는 재활용 종이와 대나무, 사탕수수 등 리사이클 재료로 만들어진 펄프 소재이며 D.I.Y 시계로 활용할 수 있다.

