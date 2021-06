러시아 곡물 수출 제한 지속할듯…애그플레이션 위험도 고조

[아시아경제 박병희 기자] 러시아가 자국 물가 안정을 위해 주요 곡물에 대한 수출 제한 조치 연장을 계획하고 있다고 주요 외신이 7일(현지시간) 보도했다. 주요 농산물 수출국 중 하나인 러시아가 수출 제한 조치를 지속하면 곡물가에 의한 애그플레이션 위험은 더 높아질 것으로 예상된다.

막심 레셰트니코프 경제개발장관이 이날 한 인터뷰에서 국내 물가 인상으로부터 국내 소비자들을 보호하면서 동시에 곡물 수출업체들을 돕는 최선의 방법을 고민하고 있다며 수출 제한 조치 연장 가능성을 시사했다.

먹거리 물가는 러시아 정치권이 가장 신경쓰는 쟁점 중 하나다. 러시아에서는 2000만명이 넘는 국민이 빈곤선(poverty line) 이하의 삶을 살고 있다. 러시아 국민 7명 중 1명은 최소한의 생활을 유지하는 데 필요한 수입을 벌지 못 하고 있다는 의미다. 이 때문에 먹거리 물가가 민심에 큰 영향을 미친다.

이에 전 세계적으로 인플레이션 위험이 커진 최근 러시아 정부는 먹거리 물가 안정을 위한 조치를 잇달아 취했다. 블라디미트 푸틴 대통령은 지난해 12월 해바라기 오일과 파스타 등을 대상으로 가격 제한 조치를 취했다. 올해 초에는 밀 수출량을 제한했으며 이버달에는 밀에 대한 수출 관세를 늘렸다. 옥수수와 보리 등에도 올 해 초 관세를 부과했다. 가격 제한 조치를 해제한 빵과 밀가루 등에 대해서는 정부 보조금을 지급하면서 가격 안정을 꾀하고 있다.

러시아 정부는 생활필수품도 사기 힘든 많은 빈곤층의 소득이 몇 년간 줄었다며 이를 벌충해주는 조치라고 설명했다.

레셰트니코프 장관은 계속해서 물가를 살피며 수출 관련 조치를 검토 중이라며 물가가 계속 오를 경우 수출 관세 부과 대상을 확대할 수 있다고 밝혔다.

유엔 식량농업기구(FAO)가 지난 3일 발표한 5월 세계식량가격지수는 전년동월대비 39.7% 오르며 2011년 9월 이후 최고치를 기록했다.

레셰트니코프 장관은 세계 식량 가격이 정점에 도달했다고 볼 수 없다며 추가로 오를 가능성이 있다고 말했다. 그러면서 필요할 경우 적절한 조치를 취할 것이라고 말했다. 그는 수출 관세 부과는 물가 충격을 흡수하는 장치(shock absorber)라고 설명했다.

러시아의 수출 제한 조치는 세계 곡물가 상승을 유발할 것으로 예상된다. 세계무역기구(WTO)에 따르면 2019년 러시아의 수출액 규모는 4190억달러였고 이 중 밀과 같은 농산물이 차지하는 비중은 8% 수준이었다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr