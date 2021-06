경록, 2021년 공인중개사 자격증 시험대비 프로그램 할인

64년 전통의 부동산교육기관 경록이 2021년 공인중개사 자격증 1차, 2차 시험대비 프로그램을 특별 할인가에 제공한다고 밝혔다.

경록은 1957년 동양 최초로 부동산학을 연구, 정립하고 우리나라의 공인중개사와 주택관리사, 임대관리사, 공경매 등 자격 제도 형성에 기여한 부동산 전문 교육기관이다. 설립 64주년을 맞아, 누구나 양질의 교육콘텐츠를 합리적인 가격에 구입하고 2021년 공인중개사 시험에서 합격을 거둘 수 있도록 이 같은 할인 혜택을 마련했다.

경록 공인중개사 프로그램 구입 시 제공받는 인강은 일반적으로 학습에 4~10개월이 걸리고 방향성을 상실할 수 있는 만담식 강의가 아닌, 실제 시험에 나올 수 있는 내용만 엄선해 학습량을 최소화한 인강이다. 공인중개사 시험과목별 중요 내용을 부담 없는 반복수강을 통해 자연스럽게 익힐 수 있다는 게 특징이다.

교재는 시험에 나올 수 있는 내용만 다루는 정통 족집게 수험서다. 우리나라 부동산학과 대학교수 1세대부터 현재 부동산교육과 자격증 시험 출제경향을 이끌어 가는 시험출제위원 역임 대학교수진과 중진 시험위원급 대학교수, 전문가 그룹이 감수해 정답률이 높다는 평가를 받고 있다.

경록 관계자는 “경록 공인중개사 인강, 교재는 언제 학습을 시작하든 총 500~600시간 동안 충분히 반복학습하면 합격에 더욱 도움이 된다. 지금부터 매일 1~4시간씩 학습하면 나이, 성별, 학습능력과 관계없이 합격을 노려볼 수 있을 것”이라고 전했다.

한편 경록은 공인중개사 시험 초단기합격자를 최근 5년 이상 연속적으로 배출하는 기염을 토해냈다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr